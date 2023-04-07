Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Прокуратура Москвы проверяет Валерия Меладзе на факт финансирования ВСУ arrow

Прокуратура Москвы проверяет Валерия Меладзе на факт финансирования ВСУ

7 апреля 2023 14:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе на концерте. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Генпрокуратура рф поручила прокуратуре Москвы провести проверку одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе относительно возможного финансирования Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Донос на скандального музыканта в прокуратуру написал глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он заявляет, что Меладзе "неоднократно выступал с критикой специальной военной операции (так в россии до сих пор называют войну. — Ред.) в Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ".

Этой весной было отменено немало концертов младшего из братьев Меладзе в стране-террористе, в том числе в городах Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Москве и Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее мы писали, что вопрос украинского журналиста разозлил Валерия Меладзе, который отдыхал с семьями кремлевских министров в Куршевеле (Франция). 

Также мы рассказывали, что телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с Валерием Меладзе, который оправдывался перед путинистами из-за своего лозунга "Героям слава" на концерте в Объединенных Арабских Эмиратах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB