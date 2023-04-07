Прокуратура Москвы проверяет Валерия Меладзе на факт финансирования ВСУ
Генпрокуратура рф поручила прокуратуре Москвы провести проверку одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе относительно возможного финансирования Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщают росСМИ.
Донос на скандального музыканта в прокуратуру написал глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он заявляет, что Меладзе "неоднократно выступал с критикой специальной военной операции (так в россии до сих пор называют войну. — Ред.) в Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ".
Этой весной было отменено немало концертов младшего из братьев Меладзе в стране-террористе, в том числе в городах Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Москве и Ростове-на-Дону.
Напомним, ранее мы писали, что вопрос украинского журналиста разозлил Валерия Меладзе, который отдыхал с семьями кремлевских министров в Куршевеле (Франция).
Также мы рассказывали, что телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с Валерием Меладзе, который оправдывался перед путинистами из-за своего лозунга "Героям слава" на концерте в Объединенных Арабских Эмиратах.