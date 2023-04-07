Прокуратура Москвы проверяет Валерия Меладзе на факт финансирования ВСУ

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе на концерте. Фото: google.com

Генпрокуратура рф поручила прокуратуре Москвы провести проверку одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе относительно возможного финансирования Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

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Донос на скандального музыканта в прокуратуру написал глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Он заявляет, что Меладзе "неоднократно выступал с критикой специальной военной операции (так в россии до сих пор называют войну. — Ред.) в Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ".

Этой весной было отменено немало концертов младшего из братьев Меладзе в стране-террористе, в том числе в городах Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Москве и Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее мы писали, что вопрос украинского журналиста разозлил Валерия Меладзе, который отдыхал с семьями кремлевских министров в Куршевеле (Франция).

Также мы рассказывали, что телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с Валерием Меладзе, который оправдывался перед путинистами из-за своего лозунга "Героям слава" на концерте в Объединенных Арабских Эмиратах.