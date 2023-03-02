Мадонна закрутила роман с молодым боксером

Американская певица Мадонна у ринга

Недавно американская певица Мадонна разошлась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Артистка редко бывает без отношений. Потому и закрутила роман с молодым боксером.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Мадонна встречается с 29-летним боксером Джошем Поппером. Он тренирует одного из детей певицы. Как сообщили британским журналистам друзья певицы, их отношения нельзя назвать исключительно деловыми.

Совместное фото с Поппером Мадонна ранее опубликовала в Instagram, однако позже удалила его. А вот Джош оставил все как есть.

В прошлом году Поппер был футболистом и несколько раз пытался попасть в Национальную футбольную лигу, однако отбор не прошел. Прокомментировать отношения с певицей по запросу журналистов Джош отказался.

Напомним, ранее мы писали, что умер старший брат Мадонны, который много лет жил на улице и страдал алкоголизмом. Также мы рассказывали, что Мадонна удалила все посты в Instagram и креативно анонсировала тур к 40-летию карьеры.