Мадонна закрутила роман с молодым боксером

Променяла манекенщика на боксера: с кем закрутила роман Мадонна
Недавно американская певица Мадонна разошлась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Артистка редко бывает без отношений. Потому и закрутила роман с молодым боксером.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Подробности
Мадонна встречается с 29-летним боксером Джошем Поппером. Он тренирует одного из детей певицы. Как сообщили британским журналистам друзья певицы, их отношения нельзя назвать исключительно деловыми.
Совместное фото с Поппером Мадонна ранее опубликовала в Instagram, однако позже удалила его. А вот Джош оставил все как есть.
В прошлом году Поппер был футболистом и несколько раз пытался попасть в Национальную футбольную лигу, однако отбор не прошел. Прокомментировать отношения с певицей по запросу журналистов Джош отказался.
Напомним, ранее мы писали, что умер старший брат Мадонны, который много лет жил на улице и страдал алкоголизмом. Также мы рассказывали, что Мадонна удалила все посты в Instagram и креативно анонсировала тур к 40-летию карьеры.