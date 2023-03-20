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Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

20 березня 2023 21:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірки, які професійно займались спортом
Англійський актор Джейсон Стейтем та співак Іван Дорн
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Успішна людина успішна у всьому. Ця фраза є життєвим кредо багатьох знаменитостей. Селебрітіс з раннього дитинства йшли до перемог. І не лише творчих. 

Новини.LIVE розкаже про зірок, які можуть похизуватися спортивними здобутками.

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Англійський актор Джейсон Стейтем виконує більшість каскадерських трюків без допомоги дублера. Улюбленець режисера Гая Річі має відмінну фізичну форму. Він 12 років професійно займався стрибками у воду. На полиці в актора чимало нагород з цього виду спорту.  Джейсон був членом збірної Великої Британії та виступав на міжнародних змаганнях. 

Однак відсутність високих результатів і невисока зарплата від федерації змусили Джейсона шукати підробіток. Яка, зрештою, привела тридцятирічного Стейтема на знімальний майданчик фільму "Карти, гроші, два стволи".

"Стрибки у воду були чудовим досвідом. Вони навчили мене дисципліни та зосередженості. А ще, спорт убезпечив мене від усіляких неприємностей", — розповів в одному з інтерв'ю Джейсон.

Фронтмен німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн також у юності багато часу проводив у басейні. Майбутній рокер "доплив" до того, що потрапив до основи юнацької збірної Німецької Демократичної Республіки. Довгий час Тілль не виїжджав на міжнародні змагання. А коли вперше потрапив за кордон, порушив дисципліну і пішов гуляти нічним Римом. Тренерське покарання, а також отримана на змаганнях травма м'язів живота, спонукали Ліндеманна до відходу з великого спорту.

Реперу Олексію Потапенку, більш відомому як Потап, у розпал спортивної кар'єри надійшла пропозиція грати за збірну Іспанії з водного поло. Тоді майбутня зірка шоу-бізнесу вже був майстром спорту, а також капітаном київського клубу "Динамо". 

Переїжджати до Європи Потап не наважився. Про що згодом не пошкодував. До речі, до водних видів спорту Олексія надихнула його мати Людмила, яка є чемпіонкою світу з підводного плавання.

Командними видами спорту займалися в юності й інші знаменитості. Так, наприклад, американський актор Курт Рассел професійно грав у бейсбол. Проте травма плеча, отримана після зіткнення під час матчу, не дала можливості Курту продовжити кар'єру.

Його іспанський колега, актор Хав'єр Бардем, понад десять років грав у регбі. Лауреат премії "Оскар" виступав не лише за мадридський клуб, а й за молодіжну збірну країни. Але зрештою, Хав'єр вибрав кінематограф.

"Регбі — це ідеальний командний вид спорту для розвитку дитини. Ця гра для тих, хто вміє працювати у колективі та знає, що таке повага. Навіть зараз я намагаюся тренуватися хоча б кілька разів на тиждень. Це чудовий спосіб зняти напругу та розслабитися", — поділився досвідом Бардем.

Це зараз співачка Гайтана фанат кардіотренувань та велопрогулянок. А ось у дитинстві зірка була захоплена настільним тенісом. Заради нього Гайтана навіть прогулювала школу. Саме на змаганнях співачка заробила перші гроші. У 12 років Гайтана вже була кандидатом у майстри спорту. Щоправда, у підлітковому віці проміняла настільний теніс на музику.

Одним з найтитулованіших спортсменів в українському шоу-бізнесі є співак Іван Дорн. Майстер вітрильного спорту, другий розряд з плавання, третій з легкої атлетики, кандидат у майстри спорту з бальних танців. А ще футбол, теніс та шахи. Дорн буквально розривався між секціями. Тому, коли в житті з'явилася музика і довелося вибирати, Іван довго не міг визначитися. Але як й інші знаменитості в цій добірці, Дорн віддав перевагу творчості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою на Бостонський марафон у США. Також ми розповідали, що Андрій Бєдняков отримав серйозну травму під час зайняттям спортом.

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