Зірки, які професійно займались спортом

Англійський актор Джейсон Стейтем та співак Іван Дорн

Успішна людина успішна у всьому. Ця фраза є життєвим кредо багатьох знаменитостей. Селебрітіс з раннього дитинства йшли до перемог. І не лише творчих.

Новини.LIVE розкаже про зірок, які можуть похизуватися спортивними здобутками.

Англійський актор Джейсон Стейтем виконує більшість каскадерських трюків без допомоги дублера. Улюбленець режисера Гая Річі має відмінну фізичну форму. Він 12 років професійно займався стрибками у воду. На полиці в актора чимало нагород з цього виду спорту. Джейсон був членом збірної Великої Британії та виступав на міжнародних змаганнях.

Однак відсутність високих результатів і невисока зарплата від федерації змусили Джейсона шукати підробіток. Яка, зрештою, привела тридцятирічного Стейтема на знімальний майданчик фільму "Карти, гроші, два стволи".

"Стрибки у воду були чудовим досвідом. Вони навчили мене дисципліни та зосередженості. А ще, спорт убезпечив мене від усіляких неприємностей", — розповів в одному з інтерв'ю Джейсон.

Фронтмен німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн також у юності багато часу проводив у басейні. Майбутній рокер "доплив" до того, що потрапив до основи юнацької збірної Німецької Демократичної Республіки. Довгий час Тілль не виїжджав на міжнародні змагання. А коли вперше потрапив за кордон, порушив дисципліну і пішов гуляти нічним Римом. Тренерське покарання, а також отримана на змаганнях травма м'язів живота, спонукали Ліндеманна до відходу з великого спорту.

Реперу Олексію Потапенку, більш відомому як Потап, у розпал спортивної кар'єри надійшла пропозиція грати за збірну Іспанії з водного поло. Тоді майбутня зірка шоу-бізнесу вже був майстром спорту, а також капітаном київського клубу "Динамо".

Переїжджати до Європи Потап не наважився. Про що згодом не пошкодував. До речі, до водних видів спорту Олексія надихнула його мати Людмила, яка є чемпіонкою світу з підводного плавання.

Командними видами спорту займалися в юності й інші знаменитості. Так, наприклад, американський актор Курт Рассел професійно грав у бейсбол. Проте травма плеча, отримана після зіткнення під час матчу, не дала можливості Курту продовжити кар'єру.

Його іспанський колега, актор Хав'єр Бардем, понад десять років грав у регбі. Лауреат премії "Оскар" виступав не лише за мадридський клуб, а й за молодіжну збірну країни. Але зрештою, Хав'єр вибрав кінематограф.

"Регбі — це ідеальний командний вид спорту для розвитку дитини. Ця гра для тих, хто вміє працювати у колективі та знає, що таке повага. Навіть зараз я намагаюся тренуватися хоча б кілька разів на тиждень. Це чудовий спосіб зняти напругу та розслабитися", — поділився досвідом Бардем.

Це зараз співачка Гайтана фанат кардіотренувань та велопрогулянок. А ось у дитинстві зірка була захоплена настільним тенісом. Заради нього Гайтана навіть прогулювала школу. Саме на змаганнях співачка заробила перші гроші. У 12 років Гайтана вже була кандидатом у майстри спорту. Щоправда, у підлітковому віці проміняла настільний теніс на музику.

Одним з найтитулованіших спортсменів в українському шоу-бізнесі є співак Іван Дорн. Майстер вітрильного спорту, другий розряд з плавання, третій з легкої атлетики, кандидат у майстри спорту з бальних танців. А ще футбол, теніс та шахи. Дорн буквально розривався між секціями. Тому, коли в житті з'явилася музика і довелося вибирати, Іван довго не міг визначитися. Але як й інші знаменитості в цій добірці, Дорн віддав перевагу творчості.

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