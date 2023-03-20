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Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

20 марта 2023 21:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезды, которые профессионально занимались спортом
Английский актер Джейсон Стейтем и певец Иван Дорн
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Успешный человек успешный во всем. Эта фраза является жизненным кредо многих знаменитостей. Селебритис с раннего детства шли к победам. И не только творческим.

Новини.LIVE расскажет о звездах, которые могут похвастаться спортивными достижениями.

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Английский актер Джейсон Стейтем исполняет большинство каскадерских трюков без помощи дублера. У любимца режиссера Гая Ричи отличная физическая форма. Он 12 лет профессионально занимался прыжками в воду. На полке у актера немало наград по этому виду спорта. Джейсон был членом сборной Великобритании и выступал на международных соревнованиях.

Однако отсутствие высоких результатов и невысокая зарплата от федерации заставили Джейсона искать подработку. Которая, наконец, привела тридцатилетнего Стейтема на съемочную площадку фильма "Карты, деньги, два ствола".

"Прыжки в воду были отличным опытом. Они научили меня дисциплине и сосредоточенности. А еще, спорт обезопасил меня от всяческих неприятностей", — рассказал в одном из интервью Джейсон.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн также в юности много времени проводил в бассейне. Будущий рокер "доплыл" до того, что попал в основу юношеской сборной Немецкой Демократической Республики. Долгое время Тилль не ездил на международные соревнования. А когда впервые попал за границу, нарушил дисциплину и пошел гулять по ночному Риму. Тренерское наказание, а также полученная на соревнованиях травма мышц живота, побудили Линдеманна к уходу из большого спорта.

Рэперу Алексею Потапенко, более известному как Потап, в разгар спортивной карьеры поступило предложение играть за сборную Испании по водному поло. Тогда будущая звезда шоу-бизнеса уже был мастером спорта, а также капитаном киевского клуба "Динамо".

Переезжать в Европу Потап не отважился. О чем впоследствии не пожалел. Кстати, к водным видам спорта Алексея вдохновила его мать Людмила, чемпионка мира по подводному плаванию.

Командными видами спорта занимались в молодости и другие знаменитости. Так, к примеру, американский актер Курт Рассел профессионально играл в бейсбол. Однако травма плеча, полученная после столкновения во время матча, не позволила Курту продолжить карьеру.

Его испанский коллега, актер Хавьер Бардем, более десяти лет играл в регби. Лауреат премии "Оскар" выступал не только за мадридский клуб, но и молодежную сборную страны. Но в конце концов Хавьер выбрал кинематограф.

"Регби — это идеальный командный вид спорта для развития ребенка. Эта игра для тех, кто умеет работать в коллективе и знает, что такое уважение. Даже сейчас я стараюсь тренироваться хотя бы несколько раз в неделю. Это отличный способ снять напряжение и расслабиться", — поделился опытом Бардем.

Это сейчас певица Гайтана фанат кардиотренировок и велопрогулок. А вот в детстве звезда была увлечена настольным теннисом. Ради него Гайтана даже прогуливала школу. Именно на соревнованиях певица заработала первые деньги. В 12 лет Гайтана уже была кандидатом в мастера спорта. Правда, в подростковом возрасте променяла настольный теннис на музыку.

Одним из самых титулованных спортсменов в украинском шоу-бизнесе является певец Иван Дорн. Мастер парусного спорта, второй разряд по плаванию, третий по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта по бальным танцам. А еще футбол, теннис и шахматы. Дорн буквально разрывался между секциями. Поэтому когда в жизни появилась музыка и пришлось выбирать, Иван долго не мог определиться. Но, как и другие знаменитости в этой подборке, Дорн предпочел творчество.

Напомним, ранее мы писали, что ведущая телемарафона "Единые новости" Маричка Падалко установила личный спортивный рекорд перед поездкой на Бостонский марафон в США. Также мы рассказывали, что Андрей Бедняков получил серьезную травму во время занятий спортом.

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