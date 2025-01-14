Як живе під час війни Юрій Корявченков — деталі

Депутат ВРУ Юрій Корявченков. Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік з "Кварталу 95", нині займається політичною діяльністю. Чоловік обіймає посаду голови Криворізької міської організації від партії "Слуга Народу".

Детальніше про життя колишнього гумориста під час війни розкаже редакція Новини.LIVE.

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Колишній адміністративний директор студії "Квартал 95" нині проводить дні у стінах парламенту та займається політичною діяльністю у своєму рідному місті Кривий Ріг.

Зокрема, на офіційній сторінці "Слуга Народу. Кривій Ріг" у Facebook часто публікують відео, на яких Корявченков відвідує відділення реабілітації військових в одній з лікарень Криворіжжя, перевіряє стан укриттів. Також депутат звітує перед мешканцями міста результатами законотворчої дільності.

Нардеп Юрій Корявченков. Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

У 2024 році ім'я депутата фігурувало у гучному скандалі, пов'язаному з нерухомістю в Іспанії. Річ у тому, що дружина та діти Корявченкова після початку війни виїхали до Іспанії, і в своїй декларації він зазначив, що з 1 червня 2022 року його дружина Тетяна з двома доньками і сином отримали право користування квартирою в Іспанії. При цьому Юзік приховав адресу, а власником помешкання було зазначено іноземця. Сам нардеп цю ситуацію коментувати журналістам відмовився.

"Юзік" Корявченков відхрестився від квартири в Іспанії, де мешкає його родина, а у дружини на рахунку в банку у Жироні майже 100к євро pic.twitter.com/WXEz46QVwj — Інформатор (@informatorua) May 15, 2024

Цікаво, що в декларації за 2023 рік нардеп не вказав жодних витрат та доходів родини за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що автор і актор студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком. А також "Квартал 95" пожартував про покійну мовознавицю Ірину Фаріон та втрапив у гучний скандал.