Як живе під час війни Юрій Корявченков — деталі

Проміняв сцену на мандат — чим займається зірка "Кварталу" Юзік
Нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік з "Кварталу 95", нині займається політичною діяльністю. Чоловік обіймає посаду голови Криворізької міської організації від партії "Слуга Народу".
Детальніше про життя колишнього гумориста під час війни розкаже редакція Новини.LIVE.
Про життя Юрія Корявченкова під час війни
Колишній адміністративний директор студії "Квартал 95" нині проводить дні у стінах парламенту та займається політичною діяльністю у своєму рідному місті Кривий Ріг.
Зокрема, на офіційній сторінці "Слуга Народу. Кривій Ріг" у Facebook часто публікують відео, на яких Корявченков відвідує відділення реабілітації військових в одній з лікарень Криворіжжя, перевіряє стан укриттів. Також депутат звітує перед мешканцями міста результатами законотворчої дільності.
У 2024 році ім'я депутата фігурувало у гучному скандалі, пов'язаному з нерухомістю в Іспанії. Річ у тому, що дружина та діти Корявченкова після початку війни виїхали до Іспанії, і в своїй декларації він зазначив, що з 1 червня 2022 року його дружина Тетяна з двома доньками і сином отримали право користування квартирою в Іспанії. При цьому Юзік приховав адресу, а власником помешкання було зазначено іноземця. Сам нардеп цю ситуацію коментувати журналістам відмовився.
"Юзік" Корявченков відхрестився від квартири в Іспанії, де мешкає його родина, а у дружини на рахунку в банку у Жироні майже 100к євро pic.twitter.com/WXEz46QVwj— Інформатор (@informatorua) May 15, 2024
Цікаво, що в декларації за 2023 рік нардеп не вказав жодних витрат та доходів родини за кордоном.
Нагадаємо, раніше ми писали, що автор і актор студії "Квартал 95" Володимир Мартинець вдруге став батьком. А також "Квартал 95" пожартував про покійну мовознавицю Ірину Фаріон та втрапив у гучний скандал.
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