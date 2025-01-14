Как живет во время войны Юрий Корявченков — детали

Депутат ВРУ Юрий Корявченков. Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик из "Квартала 95", сейчас занимается политической деятельностью. Мужчина занимает должность председателя Криворожской городской организации от партии "Слуга Народа".

Подробнее о жизни бывшего юмориста во время войны расскажет редакция Новини.LIVE.

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Бывший административный директор студии "Квартал 95" сейчас проводит дни в стенах парламента и занимается политической деятельностью в своем родном городе Кривой Рог.

В частности, на официальной странице "Слуга Народа. Кривой Рог" в Facebook часто публикуют видео, на которых Корявченков посещает отделение реабилитации военных в одной из больниц Кривого Рога, проверяет состояние укрытий. Также депутат отчитывается перед жителями города результатами законотворческой деятельности.

Нардеп Юрий Корявченков. Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

В 2024 году имя депутата фигурировало в громком скандале, связанном с недвижимостью в Испании. Дело в том, что жена и дети Корявченкова после начала войны уехали в Испанию, и в своей декларации он отметил, что с 1 июня 2022 года его жена Татьяна с двумя дочками и сыном получили право пользования квартирой в Испании. При этом Юзик скрыл адрес, а владельцем квартиры был указан иностранец. Сам нардеп эту ситуацию комментировать журналистам отказался.

"Юзик" Корявченков открестился от квартиры в Испании, где живет его семья, а у жены на счету в банке в Жироне почти 100к евро pic.twitter.com/WXEz46QVwj — Информатор (@informatorua) May 15, 2024

Примечательно, что в декларации за 2023 год нардеп не указал никаких расходов и доходов семьи за рубежом.

Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. А также "Квартал 95" пошутил о покойном языковеде Ирине Фарион и попал в громкий скандал.