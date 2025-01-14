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Променял сцену на мандат — чем занимается звезда "Квартала" Юзик

14 января 2025 17:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Как живет во время войны Юрий Корявченков — детали
Депутат ВРУ Юрий Корявченков. Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик из "Квартала 95", сейчас занимается политической деятельностью. Мужчина занимает должность председателя Криворожской городской организации от партии "Слуга Народа".

Подробнее о жизни бывшего юмориста во время войны расскажет редакция Новини.LIVE.

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О жизни Юрия Корявченкова во время войны

Бывший административный директор студии  "Квартал 95" сейчас проводит дни в стенах парламента и занимается политической деятельностью в своем родном городе Кривой Рог.

В частности, на официальной странице "Слуга Народа. Кривой Рог" в Facebook часто публикуют видео, на которых Корявченков посещает отделение реабилитации военных в одной из больниц Кривого Рога, проверяет состояние укрытий. Также депутат отчитывается перед жителями города результатами законотворческой деятельности.

Променял сцену на мандат - чем занимается звезда "Квартала" Юзик - фото 1
Нардеп Юрий Корявченков. Фото: facebook.com/sluganarodu.koriavchenkov.33

В 2024 году имя депутата фигурировало в громком скандале, связанном с недвижимостью в Испании. Дело в том, что жена и дети Корявченкова после начала войны уехали в Испанию, и в своей декларации он отметил, что с 1 июня 2022 года его жена Татьяна с двумя дочками и сыном получили право пользования квартирой в Испании. При этом Юзик скрыл адрес, а владельцем квартиры был указан иностранец. Сам нардеп эту ситуацию комментировать журналистам отказался.

Примечательно, что в декларации за 2023 год нардеп не указал никаких расходов и доходов семьи за рубежом.

Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. А также "Квартал 95" пошутил о покойном языковеде Ирине Фарион и попал в громкий скандал.

скандал Кривой Рог Квартал 95 украинские звезды народные депутаты

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17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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