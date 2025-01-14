Как живет во время войны Юрий Корявченков — детали

Променял сцену на мандат — чем занимается звезда "Квартала" Юзик
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик из "Квартала 95", сейчас занимается политической деятельностью. Мужчина занимает должность председателя Криворожской городской организации от партии "Слуга Народа".
Подробнее о жизни бывшего юмориста во время войны расскажет редакция Новини.LIVE.
О жизни Юрия Корявченкова во время войны
Бывший административный директор студии "Квартал 95" сейчас проводит дни в стенах парламента и занимается политической деятельностью в своем родном городе Кривой Рог.
В частности, на официальной странице "Слуга Народа. Кривой Рог" в Facebook часто публикуют видео, на которых Корявченков посещает отделение реабилитации военных в одной из больниц Кривого Рога, проверяет состояние укрытий. Также депутат отчитывается перед жителями города результатами законотворческой деятельности.
В 2024 году имя депутата фигурировало в громком скандале, связанном с недвижимостью в Испании. Дело в том, что жена и дети Корявченкова после начала войны уехали в Испанию, и в своей декларации он отметил, что с 1 июня 2022 года его жена Татьяна с двумя дочками и сыном получили право пользования квартирой в Испании. При этом Юзик скрыл адрес, а владельцем квартиры был указан иностранец. Сам нардеп эту ситуацию комментировать журналистам отказался.
"Юзик" Корявченков открестился от квартиры в Испании, где живет его семья, а у жены на счету в банке в Жироне почти 100к евро pic.twitter.com/WXEz46QVwj— Информатор (@informatorua) May 15, 2024
Примечательно, что в декларации за 2023 год нардеп не указал никаких расходов и доходов семьи за рубежом.
Напомним, ранее мы писали, что автор и актер студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом. А также "Квартал 95" пошутил о покойном языковеде Ирине Фарион и попал в громкий скандал.
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