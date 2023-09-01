Пропутинский фронтмен группы "Звери" ездил в Крым по другому паспорту

Российский музыкант Роман Билык. Фото: Google

Накануне фронтмен российской группы "Звери" Роман Билык "переобулся" и несколько раз выступил перед оккупантами на временно оккупированном Донбассе. До этого новоиспеченный путинист не поддерживал войну в Украине и не посещал Крым. Впрочем, как уверяет бывший концертный директор группы Валерия Агапова, это не правда.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Холод".

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Она уверяет, что 45-летний пропагандист пытается усидеть на двух стульях, угодить всем и все делает ради денег и собственного комфорта. По словам Агаповой, в последнее время Билыка часто видели в Лондоне. Он выступает перед российскими беглыми олигархами.

Бывший концертный директор группы "Звери" уверяет: Роман тайно выступал на частных мероприятиях в оккупированном Крыму.

"В интервью украинским изданием Рома на вопрос о Крыме закатывал глаза и утверждал: "Мы туда не ездим". Мы и не ездили, а он летал туда за вторым загранпаспортом и следил, чтобы никто не выкладывал фотографии в соцсетях — так он избежал попадание в базу "Миротворца". Я просила летать через Беларусь и Украину. Он отказывался. Смущало ли это меня? Да. Но моя задача была отвечать европейским, канадским, американским и украинским промоутерам: "Звери" в Крыму не играют", что было правдой. Он действительно летал без группы", — заявила она.

Российский музыкант Роман Билык. Фото: Google

Агапова уверяет, что она делала все возможное, чтобы фронтмена любили и либералы, и патриоты, и оппозиционеры, и украинцы, и французские музыкальные критики.

"Я точно понимала, что Рома это не слова, а цифры. На школу в Лондоне, на все квартиры, на бизнес-амбиции жены, на вечеринки, на перелеты бизнес-классом на дачу на Канарских островах. что увеличился после "Я против войны" и еще более вырос за нынешнее "Я — за". Европейский концерт — от 10 тысяч евро. Американский — от 15 тысяч долларов. Российский — до 25 миллионов рублей (260 тысяч долларов. — Ред.) Цифры в России для "Зверей" не закончатся. Сбитому летчику наплевать куда падать", — подытожила Валерия.

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк высмеял российскую группу "Звери" за выступление на фронте для оккупантов. Также мы рассказывали, что путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, решившей покинуть рынок России.