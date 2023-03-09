Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Пропутінський репер Птаха

Пропагандисти з російського шоу-бізнесу для показухи нерідко приїздять на окуповані території. П’яний Григорій Лепс стріляв на полігоні, Лариса Доліна кланялась могилам загиблих терористів. Але по-справжньому хайпанути на кривавій війні вирішив репер Птаха (Давид Нурієв).

Про це повідомляють росЗМІ.

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Путініст перестав виходити на зв'язок після того, як потрапив нібито під обстріл в окупованій Донецькій області, куди вирушив із концертом. Його телефон було вимкнено. Це підтвердила PR-директор пропагандиста. Птаха нікому не повідомляв про своє пересування регіоном з метою безпеки. Відео менеджмент путініста злив в мережу.

Втім, на жаль, шанувальник кривавої політики кремля вирішив попросту пропіаритися на війни. Виявилося, що Птаха зімітував своє нібито поранення чи загибель заради жарту. Але коли зрозумів, що він не зайшов, класично, по-російськи, перевів стрілки на українців.

"От так знімають українські "зірки", що вони перебувають на першій лінії. Ми на полігоні", — виправдався путініст.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина померлого російського співака камерунського походження П'єра Нарциса везе його голограму до окупованого Луганська. Також ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95", актор Юрій Великий, висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на президента США Джо Байдена.