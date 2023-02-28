Пропаганда на смерті: ексдружина П'єра Нарциса везе його голограму до окупованого Луганську
Минулого літа помер російський співак камерунського походження П'єр Нарцис (справжнє ім’я Мудіо Мукуто П'єр Нарцис Де Наполі Де Суза). Виконавцю пісні "Шоколадний заєць" було 45 років. На його смерті вже багато місяців хайпує його колишня дружина, Валерія. Вона вирішила стати популярною, взяла новий псевдонім та анонсувала концерт в окупованому Луганську.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Вдова співака розпочала сольну кар'єру під сценічним псевдонімом Monisha. Вона випустила свій перший трек "Кримінал" та заявила, що збирається на окуповані українські території.
"Я їду до Луганська. Радуватимемо солдатів класною програмою. У нас чудовий балет. Пролунають пісні Нарциса. Він з'явиться на екрані. Це даватиме стимул солдатам", — повідомила Валерія Калачова про плани тішити окупантів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що експідопічна співачки Наталії Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом, продюсером Юрієм Бардашем. Також ми розповідали, що на стадіоні "Лужники" у москві пройшов традиційний пропагандистський мітинг-концерт, приурочений дню місцевих "захисників" та диктатору путіну.