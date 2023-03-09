Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Шоу-бизнес arrow Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал arrow

Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал

9 марта 2023 17:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пропутинский рэпер Птаха
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пропагандисты из российского шоу-бизнеса для показухи нередко приезжают на оккупированные территории. Пьяный Григорий Лепс стрелял на полигоне, Лариса Долина кланялась могилам погибших террористов. Но по-настоящему хайпануть на кровавой войне решил рэпер Птаха (Давид Нуриев).

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности

Путинист перестал выходить на связь после того, как якобы попал под обстрел в оккупированной Донецкой области, куда отправился с концертом. Его телефон выключен. Это подтвердила PR-директор пропагандиста. Птаха никому не сообщал о своем передвижении по региону в целях безопасности. Видео менеджмент путиниста слили в сеть.

Впрочем, к сожалению, поклонник кровавой политики кремля решил просто пропиариться на войны. Оказалось, что Птаха сымитировал свое якобы ранение или гибель ради шутки. Но когда понял, что она не зашла, классически, по-русски, перевел стрелки на украинцев.

"Вот так снимают украинские "звезды", что они находятся на первой линии. Мы на полигоне", — оправдался путинист.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена умершего российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса везет его голограмму в оккупированный Луганск. Также мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95", актер Юрий Великий, высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмутились на президента США Джо Байдена.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

19:00 В центре Киеве продают роскошную квартиру с холодильниками для сигар и вин

18:55 Украинский режиссер Голубков обманул Минкульт, чтобы снимать клипы пропутинским звездам: детали

18:50 Лукашенко разрешил расстреливать депутатов и чиновников в Беларуси

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

18:35 Сколько будет длиться подготовка бойцов "Гвардии наступления": в НГУ назвали сроки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 В Одессе кассирша оштрафована за переход на русский язык

Новина з фото

18:29 В Антарктиде украинские ученые начали исследовать китов с помощью дронов: уникальные фото

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Эксклюзив

18:23Эксперт объяснил, чем новая ракетная атака отличалась от предыдущих

18:18 Жителей Белой церкви предупредили о взрывах

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Эксклюзив

18:00Экономия на всем кроме еды и коммунальных – как сейчас живут одесситы узнавали Новости.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине и помогает ли рф редкая техника

Новина з відео

16:21 В россии в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:08 "Авиапрорыв на "Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка

Новина з відео

15:43 Ефросинина, муж которой защищает Украину, зарегистрировалась в Tinder

Новина з відео

14:17 В Одесской области сильный пожар: снова горит камыш

Новина з відео

13:48 Звезда "Квартала 95" спародировал эфир Арестовича и Фейгина

Новина з відео

13:30В Одесской области заместитель начальника центра комплектования танцевал под российские песни

Эксклюзив

18:00Экономия на всем кроме еды и коммунальных – как сейчас живут одесситы узнавали Новости.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

07:23Повышение пенсий в Украине: кому доплатят 1 тыс. гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

Актуальное по теме

None 9 Март 18:56

В центре Киеве продают роскошную квартиру с холодильниками для сигар и вин

None 9 Март 18:55

Украинский режиссер Голубков обманул Минкульт, чтобы снимать клипы пропутинским звездам: детали

None 9 Март 18:50

Лукашенко разрешил расстреливать депутатов и чиновников в Беларуси

None 9 Март 18:37

Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB