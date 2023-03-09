Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал
Пропагандисты из российского шоу-бизнеса для показухи нередко приезжают на оккупированные территории. Пьяный Григорий Лепс стрелял на полигоне, Лариса Долина кланялась могилам погибших террористов. Но по-настоящему хайпануть на кровавой войне решил рэпер Птаха (Давид Нуриев).
Об этом сообщают росСМИ.
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Путинист перестал выходить на связь после того, как якобы попал под обстрел в оккупированной Донецкой области, куда отправился с концертом. Его телефон выключен. Это подтвердила PR-директор пропагандиста. Птаха никому не сообщал о своем передвижении по региону в целях безопасности. Видео менеджмент путиниста слили в сеть.
Впрочем, к сожалению, поклонник кровавой политики кремля решил просто пропиариться на войны. Оказалось, что Птаха сымитировал свое якобы ранение или гибель ради шутки. Но когда понял, что она не зашла, классически, по-русски, перевел стрелки на украинцев.
"Вот так снимают украинские "звезды", что они находятся на первой линии. Мы на полигоне", — оправдался путинист.
Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена умершего российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса везет его голограмму в оккупированный Луганск. Также мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95", актер Юрий Великий, высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмутились на президента США Джо Байдена.