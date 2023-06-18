Пропутінський шоумен Кучера відмовився знищити американський паспорт свого сина
Пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, не має бажання знищувати американський паспорт свого сина, який народився у США. Водночас пропагандист продовжує нахвалювати Путіна, звинувачувати західні країни у ворожнечі та підтримувати війну в Україні.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці
За словами путініста, його дружина Юлія планувала народжувати у Москві, але оскільки була середина літа, родина вивезла решту дітей на відпочинок. Через це подружжя вирішило перенести пологи в Маямі і просто скористалося "унікальним моментом".
В ефірі однієї з програм на федеральному телебаченні пропагандист Борис Корчевніков запропонував Оскару порвати та викинути паспорт США. Проте той відмовився це зробити. Шоумен пояснив, що його син Марк народився в Америці "в іншому житті", коли ніхто не чув ні про пандемію коронавірусу, ні про "якийсь конфлікт". Так він називає криваву війну в Україні.
"Я дав можливість синові пересуватися світом без віз", — сказав пропагандист.
Водночас Кучера, який завжди плутається у своїх думках, сказав, що не вважає США ворогом.
"Там живуть різні люди, і не можна всіх гребти під один гребінець. Я проти паспортів, адже це "просто папірець", — підсумував Кучера.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кучера обізвав латвійську співачку Лайму Вайкуле алкоголічкою. Також ми розповідали, що пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ.