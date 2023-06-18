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Пропутінський шоумен Кучера відмовився знищити американський паспорт свого сина

18 червня 2023 10:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пропутінський шоумен Кучера відмовився знищити американський паспорт свого сина
Російський шоумен Оскар Кучера. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, не має бажання знищувати американський паспорт свого сина, який народився у США. Водночас пропагандист продовжує нахвалювати Путіна, звинувачувати західні країни у ворожнечі та підтримувати війну в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці 

За словами путініста, його дружина Юлія планувала народжувати у Москві, але оскільки була середина літа, родина вивезла решту дітей на відпочинок. Через це подружжя вирішило перенести пологи в Маямі і просто скористалося "унікальним моментом".

В ефірі однієї з програм на федеральному телебаченні пропагандист Борис Корчевніков запропонував Оскару порвати та викинути паспорт США. Проте той відмовився це зробити. Шоумен пояснив, що його син Марк народився в Америці "в іншому житті", коли ніхто не чув ні про пандемію коронавірусу, ні про "якийсь конфлікт". Так він називає криваву війну в Україні.

"Я дав можливість синові пересуватися світом без віз", — сказав пропагандист.

Водночас Кучера, який завжди плутається у своїх думках, сказав, що не вважає США ворогом.

"Там живуть різні люди, і не можна всіх гребти під один гребінець. Я проти паспортів, адже це "просто папірець", — підсумував Кучера. 

Оскар Кучера в програмі Бориса Корчевнікова. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кучера обізвав латвійську співачку Лайму Вайкуле алкоголічкою. Також ми розповідали, що пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ.

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