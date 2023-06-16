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Путініст Кучера обізвав Лайму Вайкуле алкоголічкою

16 червня 2023 07:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Путініст Кучера обізвав Лайму Вайкуле алкоголічкою
Шоумен Оскар Кучера. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, продовжує обливати брудом знаменитостей, які підтримують Україну. Цього разу він облаяв латвійську співачку Лайму Вайкуле. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Пропагандисту не сподобалися інтерв’ю, які Вайкуле дає блогерам та ЗМІ. Оскар Кучера звинуватив співачку у зловживанні алкоголем. Путініст зазначив, що, 69-річна артистка висловлює свою громадянську позицію, оскільки давно прикладає руку до пляшки.

"Тварина, що забула свою історію, стара гніда, що спилася, розмірковує про те, що пам'ятники Пушкіну, а також радянським воїнам, треба було знести на початку 1990-х. Я вважаю, що цю мерзоту потрібно позбавити всіх можливих дивідендів з російської авторської спільноти", — заявив 48-річний пропагандист.

Співачка Лайма Вайкуле. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вайкуле спростувала ворожнечу зі співачкою Софією Ротару та прокоментувала орієнтацію російського гумориста Максима Галкіна. Також ми розповідали, що Лайма Вайкуле влаштує концерт на підтримку України, на який запросила чимало знаменитостей.

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