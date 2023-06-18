Пропутинский шоумен Кучера отказался уничтожить американский паспорт своего сына

Российский шоумен Оскар Кучера. Фото: Google

Пропутинский шоумен Оскар Кучера, который опозорился в интервью российского блогера Юрия Дудя, не хочет уничтожать американский паспорт своего сына, родившегося в США. В то же время, пропагандист продолжает нахваливать Путина, обвинять западные страны во вражде и поддерживать войну в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам путиниста, его жена Юлия планировала рожать в Москве, но поскольку была середина лета, семья вывезла остальных детей на отдых. Поэтому супруги решили перенести роды в Майами и просто воспользовались "уникальным моментом".

В эфире одной из программ на федеральном телевидении пропагандист Борис Корчевников предложил Оскару порвать и выбросить паспорт США. Однако тот отказался это сделать. Шоумен объяснил, что его сын Марк родился в Америке "в другой жизни", когда никто не слышал ни о пандемии коронавируса, ни о "каком-то конфликте". Так он называет кровавую войну в Украине.

"Я дал возможность сыну передвигаться по миру без виз", — сказал пропагандист.

В то же время Кучера, всегда путающийся в своих мыслях, сказал, что не считает США врагом.

"Там живут разные люди, и нельзя всех грести под одну гребенку. Я против паспортов, ведь это "просто бумажка", — подытожил Кучера.

Оскар Кучер в программе Бориса Корчевникова. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Кучера обозвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле алкоголичкой. Также мы рассказывали, что пропутинские певцы Григорий Лепс и Николай Басков будут платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ.