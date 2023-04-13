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Пропутінського французького актора Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві

13 квітня 2023 08:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пропутінського французького актора Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві
Одіозний французький актор та продюсер Жерар Депардьє. Фото: gala.fr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тринадцять жінок звинуватили французького актора Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях та неналежній поведінці стосовно них на знімальних майданчиках. Вони приєдналися до Шарлотти Арнульд, яка першою звинуватила власника російського громадянства у зґвалтуванні.

Про це пише видання Médiapart, яке опублікувало розслідування.

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У матеріалі зібрано численні свідчення, які звинувачують Жерара Депардьє в сексуальному насильстві стосовно жінок-колег у період з 2004 по 2022 рік і протягом зйомок одинадцяти фільмів. Серед них стрічка "Великий дім", історична драма "Інший Дюма", кримінальний серіал Netflix "Марсель" та інші.

Деякі жінки звернулися до видання анонімно, а всі обвинувачки, серед яких акторки, гримери та інші члени знімальної групи, засуджують культуру, що склалася в кіно- та телеіндустрії, де на дії Депардьє просто заплющували очі. Вони заявляють, що піддавалися непристойним діям, таким як сексуальні пропозиції, дотикам до сідниць або в ділянці між ніг та наполегливий стогін.

Одна з жінок працювала з актором над фільмом "Коробка" 2015 року. За її словами, Депардьє "засунув руку під сукню" і "намагався залізти у труси". Коли вона відповіла відмовою, актор став агресивним і "спробував зрушити білизну убік, щоб залізти пальцями".

Зйомки фільму було припинено через звинувачення на адресу Жерара, а пізніше сцену картини було змінено так, щоб дівчина та актор не перетиналися. За словами свідка інциденту, Депардьє "кричав, що він може мати кого хоче, і що вона йому не потрібна, що вона "жирна свиня".

Адвокати актора з паризької юридичної компанії впевнені, що звинувачення ґрунтуються на "дуже суб'єктивних оцінках та/або моральних судженнях", а також заявляють, що Депардьє "офіційно відкидає всі звинувачення, які можуть бути пред'явлені в рамках кримінального права".

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексчоловіка американської супермоделі Емілі Ратаковскі, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда, звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Також ми розповідали, що колишня підопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера.

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