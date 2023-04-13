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Пропутинского французского актера Депардье обвинили в сексуальном насилии

13 апреля 2023 08:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пропутинского французского актера Депардье обвинили в сексуальном насилии
Одиозный французский актер и продюсер Жерар Депардье. Фото: gala.fr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Тринадцать женщин обвинили французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на съемочных площадках. Они присоединились к Шарлотте Арнульд, которая первой обвинила владельца российского гражданства в изнасиловании.

Об этом пишет издание Médiapart, опубликовавшее расследование.

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В материале собраны многочисленные показания, обвиняемые Жераром Депардье в сексуальном насилии в отношении женщин-коллег в период с 2004 по 2022 год и в течение съемок одиннадцати фильмов. Среди них лента "Великий дом", историческая драма "Другой Дюма", криминальный сериал Netflix "Марсель" и другие.

Некоторые женщины обратились к изданию анонимно, а все обвинительницы, среди которых актрисы, гримеры и другие члены съемочной группы, осуждают сложившуюся культуру в кино- и телеиндустрии, где на действия Депардье просто закрывали глаза. Они заявляют, что подвергались непристойным действиям, таким как сексуальные предложения, прикосновениям к ягодицам или в участке между ног и упорные стоны.

Одна из женщин работала с актером над фильмом "Коробка" в 2015 году. По ее словам, Депардье "засунул руку под платье" и "пытался залезть в трусы". Когда она ответила отказом, актер стал агрессивным и попытался сдвинуть белье в сторону, чтобы залезть пальцами.

Съемки фильма были прекращены из-за обвинений в адрес Жерара, а позже сцена картины была изменена так, чтобы девушка и актер не пересекались. По словам свидетеля инцидента, Депардье "кричал, что он может иметь кого хочет, и что она ему не нужна, что она "жирная свинья".

Адвокаты актера из парижской юридической компании уверены, что обвинения основываются на "очень субъективных оценках и/или моральных суждениях", а также заявляют, что Депардье "официально исключает все обвинения, которые могут быть предъявлены в рамках уголовного права".

Напомним, ранее мы писали, что экс-мужа американской супермодели Эмили Ратаковски, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним. Также мы рассказывали, что бывшая подопечная Потапа рассказала, почему долго молчала по поводу предложений секса от рэпера.

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