Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера arrow

Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

29 березня 2023 10:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Репер Потап та реперка GIP C
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, маловідома українська реперка GIP C презентувала відео на російськомовну пісню Mama I'm a Bi*ch (Развод Потапа и Насти). Експідопічна Олексія Потапенка (справжнє ім’я Потапа) в одному з інтерв’ю повідомила, що відомий продюсер пропонував їй секс заради успішної кар’єри, а Каменських удавала, що нічого не помічає. Чимало користувачів соцмереж закидають GIP C хайп на зірковій парі.

У своїх Instastories співачка пояснила, чому вона так довго мовчала про нібито непристойні пропозиції від Потапенка. 

Читайте також:

Подробиці 

Співачка була учасницею гурту NZK та співпрацювала з Потапом. На її думку, в колектив вона потрапила невипадково. 

"Я припускаю, що конкретно мене взяли, бо щось чесалося в штанях. Як інакше пояснити наші "великі" розмови в неробочий час, вночі, з лисим Альошою, мені незрозуміло. Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так були". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в гурті?". Він каже: "Прямо перпендикулярно". Я кажу: "Я взагалі-то приїхала знімати мірки. Зупинись, давай мірки знімемо". Він каже: "Може, щось інше поміряєш?", — розповіла в інтерв’ю GIP C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GIP C (@iamgip.c)

Після хвилі звинувачень у піарі на іменах Потапа та Каменських, GIP C, яка живе у США, пояснила, чому розповіла про це саме зараз. 

"Правда завжди збирається по шматочках. Чому тільки зараз? Тому що я далеко, тому що загрожували, в Україні я б мовчала й надалі. Дівчата, хлопці десятиріччями мовчать. Я така не одна. Ваші нападки (користувачів соцмереж. — Ред.) я вважаю за дурість, небажання копнути глибше. Мета була одна — закликати людей думати та дивитися уважно, кому вони аплодують", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап зізнався в коханні Каменських, втім, вона його у своїй публікації не згадала. Також ми розповідали, що Настя Каменських втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках, яке наразі не дозволяє їм повноцінно функціонувати. Співачці необхідне термінове лікування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

10:55 СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з фото

10:43 У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Ексклюзив

10:42Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

10:37 Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:30 Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру

10:26 ​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

10:21 Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно

10:17 Президент Казахстану відправив уряд у відставку

10:02 ​​​​​​​Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 10:55

СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

None 29 Березень 10:53

З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

None 29 Березень 10:46

У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

None 29 Березень 10:42

Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB