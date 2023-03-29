Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера
Нещодавно, маловідома українська реперка GIP C презентувала відео на російськомовну пісню Mama I'm a Bi*ch (Развод Потапа и Насти). Експідопічна Олексія Потапенка (справжнє ім’я Потапа) в одному з інтерв’ю повідомила, що відомий продюсер пропонував їй секс заради успішної кар’єри, а Каменських удавала, що нічого не помічає. Чимало користувачів соцмереж закидають GIP C хайп на зірковій парі.
У своїх Instastories співачка пояснила, чому вона так довго мовчала про нібито непристойні пропозиції від Потапенка.
-
З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару
-
У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю
-
Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"
-
Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін
-
Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру
-
Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець
-
Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно
-
Президент Казахстану відправив уряд у відставку
-
Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо
-
Готує до "вічної війни": ЗМІ проаналізували нещодавні заяви путіна
Подробиці
Співачка була учасницею гурту NZK та співпрацювала з Потапом. На її думку, в колектив вона потрапила невипадково.
"Я припускаю, що конкретно мене взяли, бо щось чесалося в штанях. Як інакше пояснити наші "великі" розмови в неробочий час, вночі, з лисим Альошою, мені незрозуміло. Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так були". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в гурті?". Він каже: "Прямо перпендикулярно". Я кажу: "Я взагалі-то приїхала знімати мірки. Зупинись, давай мірки знімемо". Він каже: "Може, щось інше поміряєш?", — розповіла в інтерв’ю GIP C.
Після хвилі звинувачень у піарі на іменах Потапа та Каменських, GIP C, яка живе у США, пояснила, чому розповіла про це саме зараз.
"Правда завжди збирається по шматочках. Чому тільки зараз? Тому що я далеко, тому що загрожували, в Україні я б мовчала й надалі. Дівчата, хлопці десятиріччями мовчать. Я така не одна. Ваші нападки (користувачів соцмереж. — Ред.) я вважаю за дурість, небажання копнути глибше. Мета була одна — закликати людей думати та дивитися уважно, кому вони аплодують", — написала співачка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап зізнався в коханні Каменських, втім, вона його у своїй публікації не згадала. Також ми розповідали, що Настя Каменських втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках, яке наразі не дозволяє їм повноцінно функціонувати. Співачці необхідне термінове лікування.