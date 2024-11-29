Скандал с Риз Уизерспун - актрису захейтили за продвижение книги о россиянах

Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Американская актриса Риз Уизерспун попала в громкий скандал. Звезда "Блондинки в законе" нарвалась на хейт из-за книги, рассказывающей о российском балете.

Актриса прорекламировала новеллу в своем Instagram.

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Скандал с Риз Уизерспун и книгой о России

Уже долгое время у актрисы есть свой книжный клуб, в котором ежемесячно выбирает лучшее произведение. Так, неожиданно "книгой декабря", по версии Уизерспун, стала новелла американской писательницы корейского происхождения Юхеа Ким "City Of Night Birds ("Город ночных птиц").

События книги развертываются в России, а именно в Санкт-Петербурге. Главная героиня — бывшая балерина, которая после тяжелой травмы стоит на перекрестке — вернуться в российский балет или оставить карьеру.

"Эта история заставила меня задуматься над тем, как мы преодолеваем неудачи и переосмысливаем то, что действительно имеет значение", — высказалась о новелле Уизерспун.

За восхваление книги, продвигающей русскую культуру, Визерспун жестко раскритиковали в сети. актрису обвинили в лицемерии и "двойных стандартах".

"Приезжайте в Украину и читайте ее в оккупированных Россией городах".

"Сколько украинцев должно погибнуть, чтобы цивилизованный мир проснулся и понял, что все русское противоположно культуре?".

"Русская культура — это убийства, смерть, пытки, террор. Вы это знаете?"

"Вы живете в каком-то другом мире? Читать о русском балете, пока они убивают людей... Это для вас рождественское настроение?"

Стоит отметить, что автор книги Юхеа Ким известна как большая поклонница России. Во время полномасштабной войны писательница приезжала в страну-агрессорку и восхваляла оккупантов. Более того, Ким даже получила литературную награду от россиян, а также передает средства из своего литературного онлайн-журнала российскому фонду охраны тигров и леопардов.

Ранее известный певец из России призвал помочь украинцам.

Также в сети появился трейлер к сатирическому фильму о "смерти Путина".