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Пугачева и Галкин, осудившие войну, платят крупную сумму за обучение детей в Израиле

22 апреля 2023 09:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пугачева и Галкин, осудившие войну, платят крупную сумму за обучение детей в Израиле
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Почти сразу после начала полномасштабной войны российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули территорию РФ. Звездная пара, осудившая планы Кремля и поддержавшая Украину, сейчас живет в Израиле.

Стало известно, сколько звездная пара отдает за обучение сына и дочери за границей, сообщают росСМИ.

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Обучение детей в Израиле

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина учатся в одной из самых престижных и дорогих школ Израиля, расположенной в Тель-Авиве. Учебное заведение King Solomon открылось около четырех лет назад. Школу посещают в основном дети израильских политиков и других богатых родителей.

Стоимость обучения в начальной школе составляет в сумме 12 тысяч шекелей в месяц (3300 долларов), а оплата производится на год вперед. То есть на образование девятилетних Гарри и Елизаветы Пугачева и Галкин уже заплатили как минимум 79 200 долларов (почти 3 млн гривен).

Фасад школы King Solomon. Фото: Facebook/kingsolomonschool
Учащиеся школы King Solomon. Фото: Facebook/kingsolomonschool

Основателем школы является бизнесмен Вячеслав Мирилашвили, который вместе с российским новатором Павлом Дуровым был совладельцем популярной в стране-террористе социальной сети "ВКонтакте". По данным Forbes, состояние Мирилашвили оценивается в 850 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Владимир Соловьев рассердился из-за Галкина: путинист выдвинул требования властям РФ. Также мы писали, что в России просят проверить дочь Пугачевой, певицу Кристину Орбакайте и старшего внука по поддержке ВСУ.

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