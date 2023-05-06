Пугачова вперше за тривалий час приїхала в Росію: відвідала похорон Юдашкіна

Співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ

Нещодавно в Росії помер модельєр Валентин Юдашкін, який був близьким другом багатьох місцевих знаменитостей. Заради похорону одіозного дизайнера до РФ вперше за тривалий час прилетіла співачка Алла Пугачова, яка засудила війну в Україні.

Фото та відео з похорону з’являються у соцмережах.

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За словами очевидців, Пугачова приїхала на Троєкурівський цвинтар Москви разом зі своєю помічницею та охороною. Співачку провели до зали, де відбуваються церемонії прощання, через окремий вхід. Вона намагалася якнайшвидше зайти в приміщення і не хотіла привертати до себе багато уваги.

На прощание с Валентином Юдашкиным приехала Алла Пугачёва. Ранее она продала свой дом и покинула Россию



Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным переехала в Израиль в сентябре прошлого года. Галкина позже включили в реестр «иностранных агентов». pic.twitter.com/Wh37iApojQ — SVTV NEWS (@svtv_news) May 6, 2023

На похороні помітили чимало артистів-путіністів, які засудили переїзд Пугачової з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним та дітьми до Ізраїлю. Пізніше його оголосили "іноагентом", співачка також звернулась до російської влади, аби і її додали до цього списку.

До речі, на похороні Юдашкіна помітили і прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Чи вдалось поспілкуватися терористу зі співачкою, наразі невідомо.

Дмитрий [тот самый] Песков только что прибыл на Троекуровское кладбище на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Среди гостей замечены Винокур и Пугачёва [см. видео в ленте 👇]



Напомним, знаменитый модельер скончался от рака в 59 лет



GN 🌐 pic.twitter.com/0swHwdGNUc — GlobalNews 🌐 (@GlobNews24) May 6, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на повернення Пугачової до РФ. Також ми розповідали, що Пугачова та Галкін, які засудили війну, платять велику суму за навчання дітей в Ізраїлі.