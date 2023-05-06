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Пугачова вперше за тривалий час приїхала в Росію: відвідала похорон Юдашкіна

6 травня 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пугачова вперше за тривалий час приїхала в Росію: відвідала похорон Юдашкіна
Співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно в Росії помер модельєр Валентин Юдашкін, який був близьким другом багатьох місцевих знаменитостей. Заради похорону одіозного дизайнера до РФ вперше за тривалий час прилетіла співачка Алла Пугачова, яка засудила війну в Україні. 

Фото та відео з похорону з’являються у соцмережах. 

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За словами очевидців, Пугачова приїхала на Троєкурівський цвинтар Москви разом зі своєю помічницею та охороною. Співачку провели до зали, де відбуваються церемонії прощання, через окремий вхід. Вона намагалася якнайшвидше зайти в приміщення і не хотіла привертати до себе багато уваги.

На похороні помітили чимало артистів-путіністів, які засудили переїзд Пугачової з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним та дітьми до Ізраїлю. Пізніше його оголосили "іноагентом", співачка також звернулась до російської влади, аби і її додали до цього списку. 

До речі, на похороні Юдашкіна помітили і прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Чи вдалось поспілкуватися терористу зі співачкою, наразі невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Володимир Соловйов істерично відреагував на повернення Пугачової до РФ. Також ми розповідали, що Пугачова та Галкін, які засудили війну, платять велику суму за навчання дітей в Ізраїлі.

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