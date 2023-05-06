Пугачева впервые за длительное время приехала в Россию: посетила похороны Юдашкина

Певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ

Недавно в России умер модельер Валентин Юдашкин, который был близким другом многих местных знаменитостей. Ради похорон одиозного дизайнера в РФ впервые за долгое время прилетела певица Алла Пугачева, которая осудила войну в Украине.

Фото и видео с похорон появляются в соцсетях.

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По словам очевидцев, Пугачева приехала на Троекуровское кладбище Москвы вместе со своей помощницей и охраной. Певицу провели в зал, где проходят церемонии прощания, через отдельный вход. Она старалась как можно быстрее зайти в помещение и не хотела привлекать много внимания.

На прощание с Валентином Юдашкиным приехала Алла Пугачёва. Ранее она продала свой дом и покинула Россию.



Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным переехала в Израиль в сентябре прошлого года. Галкина позже включили в реестр "иностранных агентов". pic.twitter.com/Wh37iApojQ — SVTV NEWS (@svtv_news) May 6, 2023

На похоронах заметили немало артистов-путинистов, которые осудили переезд Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным и детьми в Израиль. Позже его объявили "иноагентом", певица также обратилась к российским властям, чтобы и ее добавили в этот список.

Кстати, на похоронах Юдашкина заметили и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Удалось ли пообщаться террористу с певицей, пока неизвестно.

Дмитрий [тот самый] Песков только что прибыл в Троекуровское кладбище на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Среди гостей отмечены Винокур и Пугачёва [см. видео в ленте 👇]



Напомним, знаменитый модельер скончался от рака в 59 лет.



GN 🌐 pic.twitter.com/0swHwdGNUc — GlobalNews 🌐 (@GlobNews24) May 6, 2023

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Владимир Соловьев истерически отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию. Также мы рассказывали, что Пугачева и Галкин, осудившие войну, платят большую сумму за обучение детей в Израиле.