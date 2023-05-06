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Пугачева впервые за длительное время приехала в Россию: посетила похороны Юдашкина

6 мая 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пугачева впервые за длительное время приехала в Россию: посетила похороны Юдашкина
Певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в России умер модельер Валентин Юдашкин, который был близким другом многих местных знаменитостей. Ради похорон одиозного дизайнера в РФ впервые за долгое время прилетела певица Алла Пугачева, которая осудила войну в Украине.

Фото и видео с похорон появляются в соцсетях.

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По словам очевидцев, Пугачева приехала на Троекуровское кладбище Москвы вместе со своей помощницей и охраной. Певицу провели в зал, где проходят церемонии прощания, через отдельный вход. Она старалась как можно быстрее зайти в помещение и не хотела привлекать много внимания.

На похоронах заметили немало артистов-путинистов, которые осудили переезд Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным и детьми в Израиль. Позже его объявили "иноагентом", певица также обратилась к российским властям, чтобы и ее добавили в этот список.

Кстати, на похоронах Юдашкина заметили и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Удалось ли пообщаться террористу с певицей, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Владимир Соловьев истерически отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию. Также мы рассказывали, что Пугачева и Галкин, осудившие войну, платят большую сумму за обучение детей в Израиле.

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