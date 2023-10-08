З однієї війни у іншу: українська співачка KOLA розповіла, що вона знаходиться в Ізраїлі

Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

Зірка Голосу країни, співачка KOLA розповіла, що зараз знаходиться в Ізраїлі. Вона поділилася своїми емоціями, а також розповіла, що поки не може виїхати з країни, де розпочалася війна.

Про це KOLA розповіла в Instagram.

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"В іншій країні це страшніше"

Співачка, яка до вчора не ділилася з прихильниками, де знаходиться, вийшла у сторіс і розповіла, що зараз перебуває в Ізраїлі.

Нагадаємо, вчора Ізраїль зазнав наймасованішого за останні 50 років нападу ХАМАСу з території Сектору Газу. В країні почалась війна.

Попри те, що її команда просила не розповідати де вона знаходиться, KOLA все ж вийшла у розмовне сторіс з бомбосховища.

Скриншот зі сторіс в Instagram: kola__official

"Я в Ізраїлі і це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як з розуму посходили. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз хе**чать просто. Ці звуки… Це треш", — розповіла співачка.

KOLA зауважила, що вибухів дуже багато, проте не розповіла де саме перебуває і з якою метою приїхала до Ізраїля.

Скриншот зі сторіс в Instagram: kola__official

Вона також показала, як заспокоює нерви — дивиться дитячі мультики.

Скриншот зі сторіс в Instagram: kola__official

Поки що співачка залишається там, в Ізраїлі, бо її рейс скасували.

Скриншот зі сторіс в Instagram: kola__official

"Мій рейс скасували, поки я не розумію, що робити. Я знаходжуся в чужій країні, де неадекватні сусіди іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", — розповіла KOLA.

Нагадаємо, Андрій Макаревич, який живе в Ізраїлі, розповів де він зараз перебуває. Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.