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Путініст Хабенський поставив мобілізаційний ультиматум при звільненні зірки серіалу "Кухня"

1 березня 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як Костянтин Хабенський звільнив Дмитра Назарова з дружиною
Російські актори Костянтин Хабенський та Дмитро Назаров
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього року російського актора, зірку серіалу "Кухня" Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили з одного з московських театрів, в якому вони працювали багато років. Причиною стала підтримка зірковою парою України та засудження кривавої політики кремля. 

В інтерв’ю на YouTube каналі ФЕЙГИН LIVE актори розповіли, як їм поставили ультиматум при звільненні. 

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Деталі 

Це зробив художній керівник Московського мистецького театру ім. Чехова (МХТ) Костянтин Хабенський, який також відомий за багатьма ролями в кіно. За словами Назарова, влада наполягала на тому, щоб путініст звільнив його з дружиною. І в хід пішли брудні методи. 

"Він подзвонив і сказав, що нам слід написати заяву на звільнення. Або його лишать броні на молодих акторів, на 29 чоловік. Ми сказали, ні. Ми не допустимо, щоб 29 наших хлопців-колег пішли на війну. Ми цього не допустимо", — розповіла дружина зірки серіалу "Кухня". 

Таким чином, Хабенський змусив звільнитися акторів, погрожуючи війною, проти яких Дмитро та Ольга публічно висловлюються. 

"Це була показова "порка". Ось вам Назаров, Васильєв, Ахеджакова — недоторканних не має. В росії нас звільнили миттєво. Нас позбавили театру, нас позбавили зйомок та гастролей", — підсумував Назаров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни вимагають вилучити із "Іронії долі" польську акторку Барбару Брильську. Також ми розповідали, що путініст Дмитро Пєвцов назвав новий фільм "Чебурашка" диверсією.

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