Как Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова с женой

Российские актеры Константин Хабенский и Дмитрий Назаров

В начале этого года российского актера, звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из одного из московских театров, в котором они работали много лет. Причиной стала поддержка звездной парой Украины и осуждение кровавой политики кремля.

В интервью на YouTube канале ФЕЙГИН LIVE актеры рассказали, как им поставили ультиматум при увольнении.

Подробности

Это сделал художественный руководитель Московского театра им. Чехова (МХТ) Константин Хабенский, также известный по многим ролям в кино. По словам Назарова, власти настаивали на том, чтобы путинист уволил его с женой. И в ход пошли грязные способы.

"Он позвонил и сказал, что нам следует написать заявление на увольнение. Или его лишат брони на молодых актеров, на 29 человек. Мы сказали, нет. Мы не допустим, чтобы 29 наших ребят-коллег пошли на войну. Мы этого не допустим", — рассказала жена звезды сериала "Кухня".

Таким образом, Хабенский заставил уволиться актеров, угрожая войной, против которых Дмитрий и Ольга публично высказываются.

"Это была показательная "порка". Вот вам Назаров, Васильев, Ахеджакова — неприкосновенных нет. В россии нас уволили мгновенно. Нас лишили театра, нас лишили съемок и гастролей", — подытожил Назаров.

Напомним, ранее мы писали, что россияне требуют изъять из "Иронии судьбы" польскую актрису Барбару Брыльскую. Также мы рассказывали, что путинист Дмитрий Певцов назвал новый фильм "Чебурашка" диверсией.