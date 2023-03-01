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Путинист Хабенский поставил мобилизационный ультиматум при увольнении звезды сериала "Кухня"

1 марта 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова с женой
Российские актеры Константин Хабенский и Дмитрий Назаров
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого года российского актера, звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из одного из московских театров, в котором они работали много лет. Причиной стала поддержка звездной парой Украины и осуждение кровавой политики кремля.

В интервью на YouTube канале ФЕЙГИН LIVE актеры рассказали, как им поставили ультиматум при увольнении.

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Подробности

Это сделал художественный руководитель Московского театра им. Чехова (МХТ) Константин Хабенский, также известный по многим ролям в кино. По словам Назарова, власти настаивали на том, чтобы путинист уволил его с женой. И в ход пошли грязные способы.

"Он позвонил и сказал, что нам следует написать заявление на увольнение. Или его лишат брони на молодых актеров, на 29 человек. Мы сказали, нет. Мы не допустим, чтобы 29 наших ребят-коллег пошли на войну. Мы этого не допустим", — рассказала жена звезды сериала "Кухня".

Таким образом, Хабенский заставил уволиться актеров, угрожая войной, против которых Дмитрий и Ольга публично высказываются.

"Это была показательная "порка". Вот вам Назаров, Васильев, Ахеджакова — неприкосновенных нет. В россии нас уволили мгновенно. Нас лишили театра, нас лишили съемок и гастролей", — подытожил Назаров.

Напомним, ранее мы писали, что россияне требуют изъять из "Иронии судьбы" польскую актрису Барбару Брыльскую. Также мы рассказывали, что путинист Дмитрий Певцов назвал новый фильм "Чебурашка" диверсией.

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