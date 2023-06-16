Путинист Кучера обозвал Лайму Вайкуле алкоголичкой
Пропутинский шоумен Оскар Кучера, опозорившийся в интервью российского блогера Юрия Дудя, продолжает обливать грязью поддерживающих Украину знаменитостей. На этот раз он обругал латвийскую певицу Лайму Вайкуле.
Об этом сообщают росСМИ.
Подробности
Пропагандисту не понравились интервью, которые Вайкуле дает блогерам и СМИ. Оскар Кучер обвинил певицу в злоупотреблении алкоголем. Путинист отметил, что 69-летняя артистка выражает свою гражданскую позицию, поскольку давно прикладывает руку к бутылке.
"Тварь, забывшая свою историю, стареющая спившаяся гнида рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским войнам надо было снести в начале 1990-х… Я считаю, что эту мразь нужно лишить всех возможных дивидендов из Российского авторского общества", — заявил 48-летний пропагандист.
Напомним, ранее мы писали, что Вайкуле опровергла рознь с певицей Софией Ротару и прокомментировала ориентацию российского юмориста Максима Галкина. Также мы рассказывали, что Лайма Вайкуле устроит концерт в поддержку Украины, на который пригласила немало знаменитостей.