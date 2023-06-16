Путинист Кучера обозвал Лайму Вайкуле алкоголичкой

Шоумен Оскар Кучера. Фото: Google

Пропутинский шоумен Оскар Кучера, опозорившийся в интервью российского блогера Юрия Дудя, продолжает обливать грязью поддерживающих Украину знаменитостей. На этот раз он обругал латвийскую певицу Лайму Вайкуле.



Об этом сообщают росСМИ.

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Пропагандисту не понравились интервью, которые Вайкуле дает блогерам и СМИ. Оскар Кучер обвинил певицу в злоупотреблении алкоголем. Путинист отметил, что 69-летняя артистка выражает свою гражданскую позицию, поскольку давно прикладывает руку к бутылке.



"Тварь, забывшая свою историю, стареющая спившаяся гнида рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским войнам надо было снести в начале 1990-х… Я считаю, что эту мразь нужно лишить всех возможных дивидендов из Российского авторского общества", — заявил 48-летний пропагандист.

Певица Лайма Вайкуле. Фото: Google



Напомним, ранее мы писали, что Вайкуле опровергла рознь с певицей Софией Ротару и прокомментировала ориентацию российского юмориста Максима Галкина. Также мы рассказывали, что Лайма Вайкуле устроит концерт в поддержку Украины, на который пригласила немало знаменитостей.