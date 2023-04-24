Путініст Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні

Російський пропагандист, актор Іван Охлобистін. Фото: колаж Новини.LIVE

Й досі достовірно не відомо, як одного з найнеадекватніших пропагандистів країни-терориста, актора Івана Охлобистіна, підпускають до людей. Вже не кажучи про дітей. Втім, у країні-терористі путіністу довірили озвучити мультфільм про війну в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив українській військовий журналіст, блогер Андрій Ціплієнко.

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В Росії випустили мультфільм "Абетка СВО". Йдеться про так звану "спеціальну військову операцію" — так в країні-терористі називають війну в Україні.

Потворний голос Охлобистіна розповідає росіянам, як краще вбивати українців, штурмувати будівлі, повернутися додому цілими. У відео терористи розсікають на військових машинах, стилізовані під таксі та курять кальян.

Фрагмент пропагандистського мультфільму, який озвучив Іван Охлобистін. Скриншот: Telegram/Tsaplienko

В мережі відсутня інформація стосовно замовників та творців цього "шедевру". У Twitter вже обговорюють ганебний пропагандистський мультсеріал.

Такий крінж під назвою "азбука СВО" вийшла на Росії для забруднення голів біомаси. Скоріш за все це черговий невдалий проєкт Міноборони на гроші зомбованих платників податків.

"Абетка СВО" — війна до переможного кінця, війна, заради війни, війна, як проєкт майбутнього... Здавалося, що коли бачив уже все, на поміст виходять піарники з Іллінки та Знам'янки.

І як тут не сказати що то за сіре лайно !

Такий крінж під назвою "азбука сво" вийшла на росії для забруднення голів біомаси ! pic.twitter.com/GICjzUGvKL — Сергій SSS (@SSS05084003) April 24, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Іван Охлобистін дещо розповів російським школярам про жінок. Також ми писали, що путініст Філіп Кіркоров обізвав Президента України Володимира Зеленського та розповів про їхню останню зустріч.