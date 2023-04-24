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Путинист Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине

24 апреля 2023 14:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Путинист Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине
Российский пропагандист, актер Иван Охлобыстин. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

До сих пор достоверно не известно, как одного из самых неадекватных пропагандистов страны-террориста, актера Ивана Охлобыстина, подпускают к людям. Уже не говоря о детях. Впрочем, в стране-террористе путинисту доверили озвучить мультфильм о войне в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военный журналист, блогер Андрей Циплиенко.

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В России выпустили мультфильм "Азбука СВО". Речь идет о так называемой "специальной военной операции" — так в стране-террористе называют войну в Украине. 

Мерзкий голос Охлобыстина рассказывает россиянам, как лучше убивать украинцев, штурмовать здания, вернуться домой целыми. В видео террористы рассекают на военных машинах стилизованные под такси и курят кальян.

Фрагмент пропагандистского мультфильма, озвученный Иваном Охлобыстиным. Скриншот: Telegram/Tsaplienko

В сети отсутствует информация о заказчиках и создателях этого "шедевра". В Twitter уже обсуждают позорный пропагандистский мультсериал.

  • Такой кринж под названием "азбука СВО" вышел в России для загрязнения голов биомассы. Скорее всего, это очередной неудачный проект Минобороны на деньги зомбированных налогоплательщиков.
  • "Азбука СВО" — война до победного конца, война, ради войны, война, как проект будущего... Казалось, что когда видел уже все, на помост выходят пиарщики из Ильинки и Знаменки.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Иван Охлобыстин кое-что рассказал российским школьникам о женщинах. Также мы писали, что путинист Филипп Киркоров обозвал Президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об их последней встрече.

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