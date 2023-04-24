Путініст Кіркоров обізвав Зеленського та розповів про їхню останню зустріч

Президент України Володимир Зеленський ще до політичної кар'єри та російський співак Філіп Кіркоров. Фото: replyua.net

Пропутінські російські артисти, які підтримали криваву війну в Україні, інколи згадують у своїх інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського.

Так зробив і один з найвідоміших зіркових пропагандистів країни-терориста, співак Філіп Кіркоров, повідомляють росЗМІ.

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За словами російського співака, він познайомився з майбутнім Президентом України на початку нульових, після чого разом знімалися у кількох проєктах. Путініст запевняє, що Зеленський нібито пів року безплатно жив у його квартирі в Москві.

"У нас були чудові стосунки. Зеленський дуже хотів потрапити на російський телевізійний ринок. І просив мене поклопотатися. Говорив, що в Україні вже все зробив як артист і хоче подальшого розвитку", — розповів Кіркоров.

Володимир Зеленський, Філіп Кіркоров, Ані Лорак та Олексій Гончаренко на одній з пресконференцій у нульових. Фото: replyua.net

Прокремлівський співак востаннє бачив Зеленського 2015 року. Зустріч відбулася у торговому центрі у Маямі. За словами Кіркорова, тоді ще український продюсер та актор приміряв взуття.

"Побачивши мене, він відвів очі. Те, що з ним зараз відбувається, для мене є повне одкровення. Я його не впізнаю. Це інша людина. Абсолютний зомбі, який нічого не бачить і не чує", — обізвавши Президента України, підсумував пропагандист Кіркоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Філіп Кіркоров неочікувано заявив, що готовий відправитися на передову. Також ми розповідали, що Кіркорова упіймали на пікантних танцях з чоловіком.