Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путинист Тимати решил выкупить сеть пиццерий, решившую покинуть рынок РФ arrow

Путинист Тимати решил выкупить сеть пиццерий, решившую покинуть рынок РФ

23 августа 2023 14:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Путинист Тимати решил выкупить сеть пиццерий, решившей покинуть рынок РФ
Рэпер Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер-путинист Тимати выразил готовность приобрести совместно с ресторатором Антоном Пинским сеть пиццерий Domino's Pizza в России. Франшиза покидает рынок Российской Федерации.

Об этом рэпер написал в своем Instagram.

Читайте также:

Амбиции артиста-путиниста

После начала полномасштабного вторжения многие известные бренды покинули российский рынок. Теперь настал черед легендарной сети пиццерий. Но репер-путунист Тимати имеет собственные бизнес-амбиции.

"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", — сказал рэпер.

 

Рэпер Тимати хочет выкупить сеть пиццерий. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Тимати и Пинский уже имеют опыт перезапуска в России бизнеса покинувшей страну компании. В марте 2022 года американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что прекращает всю деловую активность, включая поставки продукции на территорию РФ. Затем компания заявила о решении покинуть российский рынок. Активы Starbucks приобрели в партнерстве Тимати, Пинский и компания "Синдика".

В понедельник руководство бренда Domino's Pizza объявило о намерении подать заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом. Компания отметила усложнение обстановки на российском рынке и указала, что прекращает попытки продаж бизнеса в России.

Напомним, власти Праги пытаются отменить концерт пропутинской певицы Нетребко в городе.

Также мы рассказывали, что украинский режиссер сбежал в Россию и признался в любви к Санкт-Петербургу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз