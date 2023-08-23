Путинист Тимати решил выкупить сеть пиццерий, решившей покинуть рынок РФ

Рэпер Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Репер-путинист Тимати выразил готовность приобрести совместно с ресторатором Антоном Пинским сеть пиццерий Domino's Pizza в России. Франшиза покидает рынок Российской Федерации.

Об этом рэпер написал в своем Instagram.

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Амбиции артиста-путиниста

После начала полномасштабного вторжения многие известные бренды покинули российский рынок. Теперь настал черед легендарной сети пиццерий. Но репер-путунист Тимати имеет собственные бизнес-амбиции.

"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", — сказал рэпер.

Рэпер Тимати хочет выкупить сеть пиццерий. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Тимати и Пинский уже имеют опыт перезапуска в России бизнеса покинувшей страну компании. В марте 2022 года американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что прекращает всю деловую активность, включая поставки продукции на территорию РФ. Затем компания заявила о решении покинуть российский рынок. Активы Starbucks приобрели в партнерстве Тимати, Пинский и компания "Синдика".

В понедельник руководство бренда Domino's Pizza объявило о намерении подать заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом. Компания отметила усложнение обстановки на российском рынке и указала, что прекращает попытки продаж бизнеса в России.

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