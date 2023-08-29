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Путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, которая решила покинуть рынок России

29 августа 2023 17:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, решившей покинуть рынок России
Рэпер Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Рэпер Тимати, поддерживающий политику Путина, приобрел активы пиццерии Domino's Pizza в России. Компания планировала покинуть Россию из-за сложных условий в стране-агрессоре.

О покупке рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

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Партнером рэпера стал известный ресторатор Антон Пинский.
Пиццерию ждет ребрендинг. Предыдущим владельцем Domino's Pizza была компания DP Eurasia. 21 августа она сообщила о прекращении попыток продать российские активы пиццерии и объявила о запуске процедуры банкротства.

 

Ресторатор Пинский с рэпером Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/

 

Рэпер Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/

 

Рэпер Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/

"Решили заняться пиццей. С этого дня официально", — прокомментировал фотографии рэпер.

Тимати и Пинский уже имеют опыт перезапуска в России бизнеса покинувшей страну компании. В марте 2022 года американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что прекращает всю деловую активность, включая поставки продукции на территорию РФ. Затем компания заявила о решении покинуть российский рынок. Активы Starbucks приобрели в партнерстве Тимати, Пинский и компания "Синдика".

Напомним, власти Праги пытаются отменить концерт пропутинской певицы Нетребко.

Также мы рассказывали, что украинский режиссер сбежал в Россию и признался в любви к Санкт-Петербургу.

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