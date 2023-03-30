Путинисты Киркоров и Зверев предлагали интим известному украинскому шоумену

Российский стилист Сергей Зверев и пропутинский певец Филипп Киркоров

Накануне шоумен Слава Демин рассказывал, что ему предлагали интим двое известных мужчины из российского шоу-бизнеса. Тогда раскрывать их имена он не стал. Впрочем, исправил он это в новом выпуске программы "Невероятная правда о звездах".

Видео с признанием Демин опубликовал на своем YouTube канале.

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Ранее шоумен говорил, что все эти предложения были еще до начала российской военной агрессии против Украины 2014 года. Из его ответов создалось впечатление, что предложения сексуального характера делали путинист Филипп Киркоров и стилист Сергей Зверев. И это Демин подтвердил, когда ему предложили сыграть в игру "Було/Не было".

По словам Демина, Зверев писал ему сообщение до того момента, как узнал, что на то временя украинский шоумен был женат. А пропагандист Филипп Киркоров в брутальной форме предлагал интим Славе во время песенного конкурса "Евровидение", который в 2009 году был в Москве. Впрочем, от предложений представителей шоу-бизнеса страны-террориста Демин отказался.

Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Лобода рассказала о Филиппе Киркорове и звонках от российских властей. Также мы писали, что испуганный российский продюсер Иосиф Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля.