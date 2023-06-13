Російський актор Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України
Російський актор Михайло Єфремов, який відбуває термін у колонії за "п’яне смертельне" ДТП, хотів вирушити на війну добровольцем. Втім 59-річному путіністу, який давно підтримує військову агресію РФ проти України, не дозволили їхати на фронт.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці
Після початку військової спецоперації приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" почала вербувати ув'язнених, які відбувають покарання в російських тюрмах. Їм пропонують взяти участь у бойових діях в обмін на помилування, зняття судимості та грошові виплати.
За словами одного з найнеадекватніших пропагандистів, актора Івана Охлобистіна, такою можливістю хотів скористатися і Єфремов.
"Він хотів, його не взяли. Він хвора, літня людина. З такою трагедією. Він справді дуже хороша людина, але так буває", — заявив Охлобистін.
ДТП за участю Єфремова сталася у червні 2020 року. Путініст перебував за кермом у нетверезому стані. Водій автомобіля, з яким зіткнувся актор, помер у лікарні.
Єфремов відбуває восьмирічний термін за смертельну ДТП у колонії в Бєлгородській області. Актор має вийти на волю 2027 року, проте сподівається на умовно-дострокове звільнення. Якщо, авжеж, до того часу ця область не стане народною республікою, а РФ не розпадеться в наслідок поразки у війні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінського співака Стаса П'єху госпіталізували в Москві. Також ми розповідали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.