Російський актор Михайло Єфремов. Фото: Google

Російський актор Михайло Єфремов, який відбуває термін у колонії за "п’яне смертельне" ДТП, хотів вирушити на війну добровольцем. Втім 59-річному путіністу, який давно підтримує військову агресію РФ проти України, не дозволили їхати на фронт.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Після початку військової спецоперації приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" почала вербувати ув'язнених, які відбувають покарання в російських тюрмах. Їм пропонують взяти участь у бойових діях в обмін на помилування, зняття судимості та грошові виплати.

За словами одного з найнеадекватніших пропагандистів, актора Івана Охлобистіна, такою можливістю хотів скористатися і Єфремов.

"Він хотів, його не взяли. Він хвора, літня людина. З такою трагедією. Він справді дуже хороша людина, але так буває", — заявив Охлобистін.

ДТП за участю Єфремова сталася у червні 2020 року. Путініст перебував за кермом у нетверезому стані. Водій автомобіля, з яким зіткнувся актор, помер у лікарні.

Єфремов відбуває восьмирічний термін за смертельну ДТП у колонії в Бєлгородській області. Актор має вийти на волю 2027 року, проте сподівається на умовно-дострокове звільнення. Якщо, авжеж, до того часу ця область не стане народною республікою, а РФ не розпадеться в наслідок поразки у війні.

Засуджений актор Михайло Єфремов. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінського співака Стаса П'єху госпіталізували в Москві. Також ми розповідали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.