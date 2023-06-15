Путинисты Лепс и Басков будут платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ
Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс, активно поддерживающие Путина, в очередной раз публично выразили поддержку войне против Украины. Звездные пропагандисты снова пробили дно, сделав громкое заявление на Петербургском международном экономическом форуме.
Об этом сообщают росСМИ.
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Лидер пропагандистской музыкальной группы "Земляне" Владимир Киселев выступил с инициативой передавать по одному миллиону рублей (11850 долларов) каждому оккупанту, кто выведет из строя танк ВСУ.
"Главное заявление от всех присутствующих здесь состоит в том, что мы, победители премии RU.TV, свой денежный эквивалент в размере миллиона каждый передаем нашим бойцам, находящимся на линии столкновения. Поэтому каждый подбитый, завоеванный танк, "Леопард" и "Абрамс" мы будем премировать совместно с министерством обороны РФ", — объявил Киселев.
Его сразу же поддержали сидевшие рядом Лепс и Басков. Осторожно, дальше ну очень противная речь главного "шарманщика" РФ.
"Мы с Григорием одни из первых, кто внесет денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы русская армия и все защищающие каждого из нас знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством. Мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали, что их подвиг для нас очень важен. И мы с огромной благодарностью и низким поклоном хотим сказать спасибо, что вы спасаете нас и нашу страну", — сказал Басков.
Напомним, ранее мы писали, что заключенный российский актер Михаил Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины.
Также мы рассказывали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе.