Путіністка Катя Лель заявила, що прибульці врятували світ від ядерної війни
Від початку повномасштабної війни не вщухають розмови про ймовірне використання Росією ядерної зброї проти України. Напередодні міністр оборони Білорусі прийшов на доповідь до диктатора Олександра Лукашенка з ядерною бомбою. На цій ситуації вирішила пропіаритися пропутінська співачка Катя Лель.
Її інтерв’ю з’явилось на YouTube каналі "Историс — Откройте, Давид".
Пропагандистка про інопланетян
48-річна росіянка давно розповідає про те, що вона зустрічалась та спілкувалась з жителями інших планет та галактик. За словами Каті Лель саме інопланетяни врятували наш світ від ядерної війни.
"Звичайно, нами грають, звичайно, нас перевіряють, і за вселенськими законами вони не мають права вдиратися в ситуації людини, не мають. Але коли вже людство самознищує себе ось так, як зараз є, і є ризик — повне знищення планети, то вже кілька разів, є докази, ця інформація є у людей, які знають, вони рятували від ядерної війни людство. І не раз", — впевнено заявила путіністка.
Пропагандистка не розуміє, навіщо інопланетяни дають людству шанс. Втім, Катя Лель зазначила, що вона хоче, аби жителі інших галактик якомога частіше виходили на зв'язок з Землею.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський шоумен Оскар Кучера розповів, куди він хоче послати латвійську співачку Лайму Вайкуле. Також ми розповідали, що після заяв про танки ЗСУ в Казахстані скасували концерт пропагандиста Григорія Лепса.