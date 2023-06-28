Путіністка Катя Лель заявила, що прибульці врятували світ від ядерної війни

Пропутінська російська співачка Катя Лель. Фото: Google

Від початку повномасштабної війни не вщухають розмови про ймовірне використання Росією ядерної зброї проти України. Напередодні міністр оборони Білорусі прийшов на доповідь до диктатора Олександра Лукашенка з ядерною бомбою. На цій ситуації вирішила пропіаритися пропутінська співачка Катя Лель.

Її інтерв’ю з’явилось на YouTube каналі "Историс — Откройте, Давид".

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48-річна росіянка давно розповідає про те, що вона зустрічалась та спілкувалась з жителями інших планет та галактик. За словами Каті Лель саме інопланетяни врятували наш світ від ядерної війни.

"Звичайно, нами грають, звичайно, нас перевіряють, і за вселенськими законами вони не мають права вдиратися в ситуації людини, не мають. Але коли вже людство самознищує себе ось так, як зараз є, і є ризик — повне знищення планети, то вже кілька разів, є докази, ця інформація є у людей, які знають, вони рятували від ядерної війни людство. І не раз", — впевнено заявила путіністка.

Пропагандистка не розуміє, навіщо інопланетяни дають людству шанс. Втім, Катя Лель зазначила, що вона хоче, аби жителі інших галактик якомога частіше виходили на зв'язок з Землею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський шоумен Оскар Кучера розповів, куди він хоче послати латвійську співачку Лайму Вайкуле. Також ми розповідали, що після заяв про танки ЗСУ в Казахстані скасували концерт пропагандиста Григорія Лепса.