Путинистка Катя Лель заявила, что пришельцы спасли мир от ядерной войны

Пропутинская российская певица Катя Лель. Фото: Google

С начала полномасштабной войны не утихают разговоры о возможном использовании Россией ядерного оружия против Украины. Накануне министр обороны Беларуси пришел на доклад к диктатору Александру Лукашенко с ядерной бомбой. На этой ситуации решила пропиариться пропутинская певица Катя Лель.

Ее интервью появилось на YouTube канале "Историс — Откройте, Давид".

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Пропагандистка об инопланетянах

48-летняя россиянка давно рассказывает о том, что она встречалась и общалась с жителями других планет и галактик. По словам Кати Лель, именно инопланетяне спасли наш мир от ядерной войны.

"Конечно, нами играют, конечно, нас проверяют, и по вселенским законам они не имеют права врываться в ситуации человека, не имеют. Но если уж человечество самоуничтожает себя вот так, как сейчас есть, и есть риск — полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у знающих людей, они спасали от ядерной войны человечество. И не раз", — уверенно заявила путинистка.

Пропагандистка не понимает, зачем инопланетяне дают человечеству шанс. Однако Катя Лель отметила, что она хочет, чтобы жители других галактик как можно чаще выходили на связь с Землей.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский шоумен Оскар Кучера рассказал, куда он хочет послать латвийскую певицу Лайму Вайкуле. Также мы рассказывали, что после заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт пропагандиста Григория Лепса.