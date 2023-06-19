Після заяв про танки ЗСУ в Казахстані скасували концерт путініста Григорія Лепса

Російський пропутінський співак Григорій Лепс. Фото: Google

В Казахстані скасували концерт пропутінського російського співака Григорія Лепса. Пропагандист неодноразово порушував правила перетину кордону, відвідував тимчасово окуповані території, а нещодавно зробив гучну заяву про танки ЗСУ.

Про скасування концерту в Instagram повідомив один із комплексів відпочинку, де планував виступити Лепс.

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Компанія Makao Luxury Village Resort, яка надала свій майданчик для виступу Григорія Лепса, оголосила про розірвання договору з організаторами концерту без участі іншої сторони.

Концерт російського зіркового пропагандиста у місті Конаєв скасували після його обіцянок виплатити по мільйону рублів кожному за знищення українських танків "Леопард" та "Абрамс".

Скриншот: Instagram/makaoluxuryvillage

В коментарях казахи висловили підтримку рішенню комплексу скасувати концерт пропагандиста.

Дуже вірне рішення. Тим, хто за війну та її пропаганду, немає місця в нашій країні.

Правильне рішення! Усі рашисти мають бути в Гаазі, а не в нас.

Схаменулися. Надалі перевіряйте, кого кличете. Народ пильнує.

Раніше в Казахстані скасували концерт Поліни Гагаріної, оскільки вона, як і МакSім, підтримує політику Кремля. Проте виступи путіністів Філіпа Кіркорова та гурту "Баста" відбулися спокійно, попри те, що вони також підтримують окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі. Також ми розповідали, що ув'язнений російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити у "Вагнер" та воювати проти України.