Путініст Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле

Шоумен Оскар Кучера. Фото: Google

Напередодні пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, облаяв латвійську співачку Лайму Вайкуле. Тепер же пропагандист сказав, куди хотів би послати 69-річну артистку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У лютому минулого року Лайма відлетіла до Америки. Ходили чутки, що там артистка лікується. Повертатися до Росії співачка відмовилася. Зараз вона живе на батьківщині, в Латвії, й активно готується до свого музичного фестивалю в Юрмалі.

Путініст Оскар Кучера негативно ставиться до позиції західних країн, які засудили Росію, яка розв’язала війну в Україні. Шоумен, який часто мандрував світом, запевняє, що за кордоном не так добре, як здається.

"Божевільна Вайкуле сказала: "Америка в шоколаді живе". Мені так хочеться її туди відправити, за 95-те шосе до Маямі! Просто подивитися на цей шоколад із горішками. Та там лише колір від шоколаду", — в черговий раз принизив Вайкуле Кучера.

Співачка Лайма Вайкуле. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Володимир Машков долучився до збору грошей для російської армії. Також ми розповідали, що після заяв про танки ЗСУ в Казахстані скасували концерт пропагандиста Григорія Лепса.