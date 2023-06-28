Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Путініст Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле arrow

Путініст Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле

28 червня 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Путініст Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле
Шоумен Оскар Кучера. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, облаяв латвійську співачку Лайму Вайкуле. Тепер же пропагандист сказав, куди хотів би послати 69-річну артистку. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Кучера проти Вайкуле

У лютому минулого року Лайма відлетіла до Америки. Ходили чутки, що там артистка лікується. Повертатися до Росії співачка відмовилася. Зараз вона живе на батьківщині, в Латвії, й активно готується до свого музичного фестивалю в Юрмалі. 

Путініст Оскар Кучера негативно ставиться до позиції західних країн, які засудили Росію, яка розв’язала війну в Україні. Шоумен, який часто мандрував світом, запевняє, що за кордоном не так добре, як здається.

"Божевільна Вайкуле сказала: "Америка в шоколаді живе". Мені так хочеться її туди відправити, за 95-те шосе до Маямі! Просто подивитися на цей шоколад із горішками. Та там лише колір від шоколаду", — в черговий раз принизив Вайкуле Кучера.

Співачка Лайма Вайкуле. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Володимир Машков долучився до збору грошей для російської армії. Також ми розповідали, що після заяв про танки ЗСУ в Казахстані скасували концерт пропагандиста Григорія Лепса.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз