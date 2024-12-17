Російські пропагандистки Лариса Доліна та Тіна Канделакі потрапили під санкції ЄС

Російська пропагандистка, співачка Лариса Доліна. Фото: її соцмережі

В понеділок, 16 грудня, Європейський Союз затвердив п'ятнадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Під них потрапили і відомі путіністки, співачка Лариса Доліна та телеведуча Тіна Канделакі.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

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Телеведуча Тіна Канделакі багато років працювала в Україні та веда, зокрема, популярну програми "Найрозумніший". Зараз вона — заступниця генерального директора "Газпром-Медіа".

Згідно з документом ЄС, Канделакі займається пропагандою, яка виправдовує російську агресію в Україні. Ба більше, вона одна з тих то ставить на окупованих територіях замість українських телеканалів російські.

Пропагандистка Тіна Канделакі. Фото: її соцмережі

Щодо співачки Лариси Доліної, то вона свого часу також заробляла гроші в нашій країні. Після 2014 неодноразово відвідувала окупований Крим. А зараз часто відвідує позиції російських загарбників в Донецькій та Луганській областях.

Також вона активно просуває наративи Кремля, виступає на федеральних каналах та не приховує своєї ненависті до українців, зокрема, політиків. У 2023 році пропагандистка Лариса Долина опинилася під санкціями України та Канади, а Латвія заборонила їй в'їзд до країни.

Диктатор Володимир Путін та пропагандистка Лариса Доліна. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що син зрадниці, співачки Таїсії Повалій терміново шукає адвоката, аби врятувати майно. Також ми розповідали, що фігурант бази "Миротворець", російський актор Юрій Борисов став номінантом премії "Золотий глобус".