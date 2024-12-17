Российские пропагандистки Лариса Долина и Тина Канделаки попали под санкции ЕС

Российская пропагандистка, певица Лариса Долина. Фото: ее соцсети

В понедельник, 16 декабря, Европейский Союз утвердил пятнадцатый пакет санкций против Российской Федерации. Под них попали и известные путинистки, певица Лариса Долина и телеведущая Тина Канделаки.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

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Телеведущая Тина Канделаки много лет работала в Украине и веда, в частности, популярную программы "Самый умный". Сейчас она — заместитель генерального директора "Газпром-Медиа".

Согласно документу ЕС, Канделаки занимается пропагандой, оправдывающей российскую агрессию в Украине. Более того, она одна из тех ставит на оккупированных территориях вместо украинских телеканалов российские.

Пропагандистка Тина Канделаки. Фото: ее соцсети

Относительно певицы Ларисы Долиной, она в свое время также зарабатывала деньги в нашей стране. После 2014 года неоднократно посещала оккупированный Крым. Сейчас часто посещает позиции российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях.

Также она активно продвигает нарративы Кремля, выступает на федеральных каналах и не скрывает своей ненависти к украинцам, в частности, политикам. В 2023 году пропагандистка Лариса Долина оказалась под санкциями Украины и Канады, а Латвия запретила въезд в страну.

Диктатор Владимир Путин и пропагандистка Лариса Долина. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что сын предательницы, певицы Таисии Повалий срочно ищет адвоката, чтобы спасти имущество. Также мы рассказывали, что фигурант базы "Миротворец", российский актер Юрий Борисов стал номинантом премии "Золотой глобус".