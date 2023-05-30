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Путіністку Волочкову розбудили вибухи: балерина "здала" локацію окупантів

30 травня 2023 15:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Путіністку Волочкову розбудили вибухи: балерина "здала" локацію окупантів
Російська балерина та пропагандистка Анастасія Волочкова. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вівторок, 30 травня, змусив російських зірок та олігархів, які живуть в елітних районах Рубльовка та Барвіха під Москвою, понервувати. Столицю РФ атакували десятки безпілотників, які місцева ППО збивала прямо над елітними будинками. Вибухи розбудили пропутінську балерину Анастасію Волочкову. 

Вона не стала мовчати та спросоння записала відео, повідомляють росЗМІ.

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47-річна любителька балету та чарочки міцного напою спала, коли неподалік її будинку, площею у 850 квадратних метрів, пролунав перший вибух. Волочкова довго не могла прийти в себе. Аби записати відеозвернення їй знадобилось дві години. 

Дещо сонним голосом російська пропагандистка повідомила, що спочатку вона перелякалася. Потім їй почали дзвонити знайомі і запитувати, чи з нею все гаразд. Сама того не розуміючи, Волочкова здала дислокацію окупантів під Москвою.

"У нас просто поруч в Ніколо-Урюпіно військова частина. Такі були вибухи", — промовила любителька Путіна. 

Район, в якому живе Анастасія Волочкова. Скриншот: Google Maps

Відео активно почали поширювати користувачі соцмереж. Українці не стали мовчати в коментарях. 

  • Дякуємо за координати, все буде добре, Україна вас не забуде
  • Настусю, дякуємо за наводочку
  • Як тільки чуєш що летить, то одразу сідай на шпагат і все минеться
  • Це репетиція, ще концерт буде
  • Заспокойся, це тільки початок. Краще їдь відпочивати, якщо встигнеш

Нагадаємо, раніше ми писали, що перелякана російська пропагандистка Ксенія Собчак відреагувала на атаку Москви дронами. Також ми розповідали, що Москву атакував дрон з фонду "Помсти Ані Лорак". 

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