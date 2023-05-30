Путинистку Волочкову разбудили взрывы: балерина "сдала" локацию оккупантов

Российская балерина и пропагандистка Анастасия Волочкова. Фото: росСМИ

Вторник, 30 мая, заставил российских звезд и олигархов, живущих в элитных районах Рублевка и Барвиха под Москвой, понервничать. Столицу РФ атаковали десятки беспилотников, которые местная ПВО сбивала прямо над элитными домами. Взрывы разбудили пропутинскую балерину Анастасию Волочкову.

Она не стала молчать и спросонья записала видео, сообщают росСМИ.

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47-летняя любительница балета и рюмочки крепкого напитка спала, когда неподалеку от ее дома, площадью в 850 квадратных метров, раздался первый взрыв. Волочкова долго не могла прийти в себя. Чтобы записать видеообращение ей понадобилось два часа.

Несколько сонным голосом российская пропагандистка сообщила, что сначала она испугалась. Потом ей стали звонить знакомые и спрашивать, все ли с ней в порядке. Сама того не понимая, Волочкова сдала дислокацию оккупантов под Москвой.

"У нас прямо рядом в Николо-Урюпино военная часть. Таковы были взрывы", — сказала любительница Путина.

Район, в котором живет Анастасия Волочкова. Скриншот: Google Maps

Видео активно начали распространять пользователи соцсетей. Украинцы не стали молчать в комментариях.

Спасибо за координаты, все будет хорошо, Украина вас не забудет

Настя, спасибо за наводочку

Как только слышишь что летит, то сразу садись на шпагат и все пройдет

Это репетиция, еще концерт будет

Успокойся, это только начало. Лучше поезжай отдыхать, если успеешь

Напомним, ранее мы писали, что испуганная российская пропагандистка Ксения Собчак отреагировала на атаку Москвы дронами. Также мы рассказывали, что Москву атаковал дрон из фонда "Мести Ани Лорак".