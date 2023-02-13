Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блэк Лайвли

Среди знаменитостей немало многодетных семей. В их числе и голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блэк Лайвли. Осенью прошлого года звездная парочка объявила, что ждут четвертого ребенка. И вот стало известно, что ребенок родился.

Об этом со ссылкой на собственные источники из окружения Рейнольдса и Лайвли сообщает издание Page Six.

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Пол ребенка знаменитости пока держат в тайне. У 35-летней Блейк Лайвли и 45-летнего Райана Рейнольдса также есть три дочери: семилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

В своем Instagram актриса поделилась фотографией, на которой она позирует без живота с мужем и его матерью. Инсайдеры утверждают, что таким образом звезда подтвердила роды.

Ранее Рейнольдс прокомментировал беременность жены и выразил надежду, что у них снова родится девочка. По словам актера, он уже привык воспитывать дочерей. Блейк и Райан познакомились в 2010-м на съемках фильма "Зеленый фонарь". Через год стало известно об их романе. А в 2012-м пара сыграла тайную свадьбу.

Напомним, ранее мы писали, что певица Рианна во время выступления на Супербоуле намекнула на беременность. Также мы рассказывали, что звезды "Игры престолов" британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.