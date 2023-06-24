Ракетный удар по Киеву 24 июня: реакция знаменитостей
В то время как на "болотах" полным ходом идет вооруженное восстание, в ночь на 24 июня Россия нанесла новый ракетный удар по Украине, в том числе и столице. Обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе Киева.
Новини.LIVE расскажет о реакции украинских знаменитостей на очередной теракт оккупантов.
Маша Ефросинина
Шоувумен написала по-английски: "Какая ужасная ночь для Украины. Это Киев после обстрела. Погибли три человека".
Также Маша добавила фото с разрушенной парковки у многоэтажки. По словам Ефросининой, в этом здании живут близкие ей люди. Кто именно, шоувумен не уточнила.
Надя Дорофеева
Андрей Бедняков
Александра Зарицкая (группа KAZKA)
Джамала
Настя Каменских
Дарья Петрожицкая
Тарас Цымбалюк
Андре Тан
Наталья Денисенко
Напомним, ранее мы писали об обстреле Кривого Рога в ночь на 13 июня: реакция знаменитостей на смертоносный теракт. Также мы рассказывали, как звезды отреагировали на гибель ребенка при обстреле пригорода Днепра 3 июня.