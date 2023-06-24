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Ракетный удар по Киеву 24 июня: реакция знаменитостей

24 июня 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ракетный удар по Киеву 24 июня: реакция знаменитостей
Последствия ракетного удара по Киеву 24 июня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В то время как на "болотах" полным ходом идет вооруженное восстание, в ночь на 24 июня Россия нанесла новый ракетный удар по Украине, в том числе и столице. Обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе Киева.

Новини.LIVE расскажет о реакции украинских знаменитостей на очередной теракт оккупантов.

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Маша Ефросинина

Шоувумен написала по-английски: "Какая ужасная ночь для Украины. Это Киев после обстрела. Погибли три человека".

Также Маша добавила фото с разрушенной парковки у многоэтажки. По словам Ефросининой, в этом здании живут близкие ей люди. Кто именно, шоувумен не уточнила.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina
Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Надя Дорофеева

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Андрей Бедняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Александра Зарицкая (группа KAZKA)

Скриншот: Instagram/kazka.band

Джамала

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Настя Каменских

Скриншот: Instagram/kamenskux

Дарья Петрожицкая

Скриншот: Instagram/petrozhitskaya

Тарас Цымбалюк

Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

Андре Тан

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Наталья Денисенко

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Напомним, ранее мы писали об обстреле Кривого Рога в ночь на 13 июня: реакция знаменитостей на смертоносный теракт. Также мы рассказывали, как звезды отреагировали на гибель ребенка при обстреле пригорода Днепра 3 июня.

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