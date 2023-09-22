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Рамі Малек підтвердив роман з зіркою "Корони", яка молодша за нього на 15 років

22 вересня 2023 09:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Рамі Малек підтвердив роман з зіркою "Корони", яка молодша за нього на 15 років
Американський актор Рамі Малек. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Рамі Малек і англійська акторка Емма Коррін вперше публічно підтвердили свій роман. Знаменитості разом насолоджувались затишною прогулянкою з собакою в столиці Великої Британії, Лондоні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Під час прогулянки в одному з парків Лондону, 42-річний володар премії "Оскар" декілька разів романтично поцілував Емму. Багато хто міг не впізнати виконавці ролі принцеси Діани у четвертому сезоні популярного серіалу "Корона". Бо Коррін зараз носить зачіску "під хлопчика". 

Актори Рамі Малек та Емма Коррін. Фото: Daily Mail/MEGA

Емма, яка вважає себе небінарною, закуталася в довгий темно-коричневий тренч і продемонструвала свій новий стильний образ, коли вони прогулювались з Рамі. Водночас актор одягнув синю бейсболку, светр та джинси. Знаменитості приховували очі під сонцезахисними окулярами.

Минулого місяця джерела стверджували, що Емма та Рамі насолоджувалися низкою побачень після розриву актора з 29-річною Люсі Бойнтон. Вперше їх помітили разом на концерті Брюса Спрінгстіна у Лондоні 8 липня. Вони влаштувалися разом на своїх місцях, а Рамі нібито поклав руку на коліно акторки. Тепер же зірка "Богемної рапсодії" та "Корони" не приховують свої стосунки.

Актори Рамі Малек та Емма Коррін. Фото: Daily Mail/MEGA

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