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Рами Малек подтвердил роман со звездой "Короны", которая младше его на 15 лет

22 сентября 2023 09:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рами Малек подтвердил роман со звездой "Короны", которая младше его на 15 лет
Американский актер Рами Малек. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер Рами Малек и английская актриса Эмма Коррин впервые публично подтвердили свой роман. Знаменитости вместе наслаждались уютной прогулкой с собакой в столице Великобритании, Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Во время прогулки в одном из парков Лондона 42-летний обладатель премии "Оскар" несколько раз романтически поцеловал Эмму. Многие могли не узнать исполнители роли принцессы Дианы в четвертом сезоне популярного сериала "Корона". Потому что Коррин сейчас носит прическу "под мальчика".

Актеры Рами Малек и Эмма Коррин. Фото: Daily Mail/MEGA

Эмма, считающая себя небинарной, укуталась в длинный темно-коричневый тренч и продемонстрировала свой новый стильный образ, когда они прогуливались с Рами. В то же время актер надел синюю бейсболку, свитер и джинсы. Знаменитости скрывали глаза под солнцезащитными очками.

В прошлом месяце источники утверждали, что Эмма и Рами наслаждались рядом свиданий после разрыва актера с 29-летней Люси Бойнтон. Впервые они были замечены вместе на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне 8 июля. Они устроились вместе на своих местах, а Рами якобы положил руку на колено актрисы. Теперь же звезда "Богемной рапсодии" и "Короны" не скрывают свои отношения.

Актеры Рами Малек и Эмма Коррин. Фото: Daily Mail/MEGA

Напомним, ранее мы писали, что Рианна с любимым впервые показали новорожденного сына. Также мы рассказывали, что британскую певицу Адель заподозрили в секретной свадьбе.

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