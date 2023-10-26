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Раміна Есхакзай прокоментувала новий рейтинг в YouTube, в якому вона єдина жінка

26 жовтня 2023 07:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Раміна Есхакзай прокоментувала новий рейтинг в YouTube, в якому вона єдина жінка
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні аналітики одного з політичних порталів презентували рейтинг українських YouTube-блогерів із найбільшою кількістю підписників, які публікують контент на довколавоєнну тематику. Раміна Есхакзай стала єдиною жінкою, яка потрапила у перечень інфлюєнсерів. 

Про це вона розповіла у своєму Instagram. 

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Кількість підписників каналу Раміни Есхакзай, за словами аналітиків порталу "Слово і діло" збільшилася до 1,4 млн (+0,15 млн за рік). Проте за рік практично не змінилася кількість переглядів — 152,1 млн проти 151,2 млн рік тому. При цьому, якщо подивитися в архіві, то в грудні у відео було більше переглядів, ніж зараз — 152,9 млн. Ймовірно, це сталося через видалення старих відео.

Топ українських YouTube-блогерів Слово і діло
Топ українських YouTube-блогерів. Графіка: "Слово і діло"

У рейтингу, окрім Раміни, лише чоловік. Есхакзай не могла не помітити цей факт. Ба більше — вона його прокоментувала. За словами 31-річної блогерки, вона знову єдина жінка серед чоловіків.

"Я не розділяю людей за гендером та не вважаю, що жінка чимось гірша за чоловіка лише через те, що вона жінка. Ми всі можемо виконувати однакові задачі. Все залежить від природних даних, концентрації на сфері інтересів та зусиллях, які вкладаються в цю сферу. Я живу роботою. Мій мозок генерує безліч ідей для нових випусків. Я люблю розповідати про людей. Люблю знімати складні випуски. Дивуватися та дивувати", — заявила Раміна. 

Лідер рейтингу

Аналітики зауважили, що в рейтингу з'явився новий учасник — автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров. Цього року журналіст випустив кілька документальних проєктів про повномасштабну війну — "Рік" та "Рік. Харківщина".

В них він взяв унікальні інтерв'ю в керівництва країни, військових, описав, показав події перших днів вторгнення та подробиці деокупації Харківської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на початку російської агресії Раміна жила у Москві. Також ми розповідали, як Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.

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