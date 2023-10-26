Рамина Эсхакзай прокомментировала новый рейтинг в YouTube, в котором она единственная женщина

Блогерша Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Накануне аналитики одного из политических порталов презентовали рейтинг украинских YouTube-блогеров с наибольшим количеством подписчиков, публикующих контент на околовоенную тематику. Рамина Эсхакзай стала единственной женщиной, попавшей в список инфлюенсеров.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

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Количество подписчиков канала Рамины Эсхакзай, по словам аналитиков портала "Слово і діло", увеличилось до 1,4 млн (+0,15 млн в год). Однако за год практически не изменилось количество просмотров — 152,1 млн против 151,2 млн год назад. При этом если посмотреть в архиве, то в декабре у видео было больше просмотров, чем сейчас — 152,9 млн. Вероятно, это произошло из-за удаления старых видео.

Топ украинских YouTube-блогеров. Графика: "Слово і діло"

В рейтинге, кроме Рамины, лишь мужчины. Эсхакзай не могла не заметить этого факта. Более того, она его прокомментировала. По словам 31-летней блогерши, она вновь единственная женщина среди мужчин.

"Я не разделяю людей по гендеру и не считаю, что женщина чем-то хуже мужчины только потому, что она женщина. Мы все можем выполнять одинаковые задачи. Все зависит от природных данных, концентрации в сфере интересов и усилиях, которые вкладываются в эту сферу. Я живу работой. Мой мозг генерирует множество идей для новых выпусков. Я люблю рассказывать о людях. Люблю снимать сложные выпуски. Удивляться и удивлять", — заявила Рамина.

Лидер рейтинга

Аналитики отметили, что в рейтинге появился новый участник — автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров. В этом году журналист выпустил несколько документальных проектов о полномасштабной войне — "Год" и "Год. Харьковская область".

В них он взял уникальные интервью у руководства страны, военных, описал, показал события первых дней вторжения и подробности деоккупации Харьковской области.

Напомним, ранее мы писали, как в начале российской агрессии Рамина жила в Москве Также мы рассказывали, как Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой.