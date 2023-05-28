Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю з Лободою

Інтерв'ю Світлани Лободи блогерці Раміні Есхакзай. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai

В мережі набуває популярності чергова пародія акторки дубляжу Катерини Сергеєвої. Цього разу вона висміяла співачку Лободу та блогерку Раміну Есхакзай. Остання не стала мовчати та прокоментувала креативний дубляж.

Розгорнуту відповідь Раміна опублікувала в сторіз свого Instagram.

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В пародії Сергеєва, яка не так давно зробила суперуспішну пародію на одне з інтерв’ю власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак, згадала гастрольну діяльність Лободи у РФ та невдалі спроби виступити на Батьківщині.

Есхакзай відреагувала на пародію Сергеєвої. Блогерка зазначила, що обожнює гумор, але в цьому відео акторка дубляжу, за словами Раміни, перейшла червону лінію, бо пожартувала про благодійність Лободи. А саме — відбудову рідного міста співачки, Ірпеня. Пародійна Лобода стверджує, що робить це заради "відбілювання" власної репутації.

"Що тут смішного? Комусь смішно, що люди залишились без житла і Лобода допомагає їм? Може, хтось запропонує альтернативу? Куди їхати цим людям, де брати гроші? Хтось з коментарів хоче скинутися? Допомагає — супер. Можете допомогти замість Світлани — робіть", — прокоментувала відео Есхакзай.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай розійшлася з бойфрендом після п’яти років стосунків. Також ми розповідали, що екстанцюрист Лободи, який повернувся з фронту, Назар Грабар, прокоментував хейт у бік співачки.