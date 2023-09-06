Раміна Есхакзай в інтерв'ю Гордону розповіла, як на початку російської агресії жила у Москві

Гордон записав інтерв'ю з Есхакзай під час прогулянки Києвом. Фото: Gordonua.com

Дмитро Гордон провів велике інтерв'ю з Раміною Есхакзай, журналісткою, телеведучою, блогеркою, фіналісткою популярного телешоу "Холостяк".

Саме інтерв'ю можна побачити на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

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Інтерв'ю з Раміною Есхакзай

Під час інтерв'ю Раміна розповіла про батьків та буллінг у дитинстві, про образу на українців та роботу з психологом, про те, як змогла схуднути на 10 кілограм, про бажання стати співачкою та моделлю, про те, як зустріла перший день війни, про життя у Москві, поїздки на передову, гучні романи та про домашніх улюбленців.

"[Чи часто мені дорікають, що я після 2014 року жила в Москві?] На початку повномасштабного вторгнення — так, дуже часто. Є люди, які, я думаю, мені досі не можуть цього пробачити. Я їх розумію і приймаю їхню позицію. А є ті, хто бачить, як я змінилася, як я міняюсь, розуміють, що я теж жива людина, яка може помилятися. Це моє минуле. Аби його можна було змінити... Але в нас життя одне, якось не можна переграти все назад", — сказала вона.

Зауважимо, Есхакзай народилася 1992 року в Києві у сім'ї афганця й українки. Закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Уже після початку російської агресії щодо України та анексії Криму жила в Росії, навчалася на акторських курсах у Театральній школі Костянтина Райкіна.

Нагадаємо, блогерка Раміна Есхакзай потрапила в скандальну та неприємну ситуацію під час повітряної тривоги. Озброєний чоловік, який, за словами зірки, був напідпитку, принизив її честь та гідність.

За словами блогерки, їй вдалось ідентифікувати чоловіка. Ним виявився Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрито низку кримінальних справ. Жодна з них не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова.