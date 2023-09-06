Рамина Эсхакзай в интервью Гордону рассказала, как в начале российской агрессии жила в Москве

Гордон записал интервью с Эсхакзай во время прогулки по Киеву. Фото: Gordonua.com

Дмитрий Гордон провел большое интервью с Раминой Эсхакзай, журналисткой, телеведущей, блогером, финалисткой популярного телешоу "Холостяк".

Само интервью можно увидеть на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Интервью с Раминой Эсхакзай

Во время интервью Рамина рассказала о родителях и буллинге в детстве, об оскорблении украинцев и работе с психологом, о том, как смогла похудеть на 10 килограмм, о желании стать певицей и моделью, о том, как встретила первый день войны, о жизнь в Москве, поездки на передовую, громкие романы и о домашних любимцах.

"[Часто ли меня упрекают, что я после 2014 года жила в Москве?] В начале полномасштабного вторжения — да, очень часто. Есть люди, которые, я думаю, мне до сих пор не могут этого простить. Я их понимаю и принимаю их позицию. А есть те, кто видит, как я изменилась, как я меняюсь, понимают, что я тоже живой человек, который может ошибаться… Это мое прошлое… Чтобы его можно было изменить… Но у нас жизнь одна, как-то нельзя переиграть все назад", — сказала она.

Отметим, что Эсхакзай родилась в 1992 году в Киеве в семье афганца и украинки. Окончила Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Уже после начала российской агрессии по Украине и аннексии Крыма жила в России, училась на актерских курсах в Театральной школе Константина Райкина.

Напомним, Рамина Эсхакзай попала в скандальную и неприятную ситуацию во время воздушной тревоги. Вооруженный мужчина, который, по словам звезды, был под хмельком, унизил ее честь и достоинство.

По словам блогера, ей удалось идентифицировать мужчину. Им оказался Козик Игорь Александрович 1979 года рождения. По нему открыт ряд уголовных дел. Ни одна из них не доведена до конца, поскольку присутствует коррупционная составляющая.