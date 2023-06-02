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Раміна Есхакзай оприлюднила заяву в поліцію проти свого кривдника: хто він

2 червня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Раміна Есхакзай оприлюднила заяву в поліцію проти свого кривдника: хто він
Кривдник блогерки Раміни Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В перший день літа блогерка Раміна Есхакзай під час повітряної тривоги потрапила в скандальну та неприємну ситуацію. Озброєний чоловік, який, за словами знаменитості, був під дією алкоголю, принизив її честь та гідність. Раміна опублікувала заяву в поліцію, яку написала в той же день, та розповідала деякі подробиці з біографії кривдника. 

Відповідний пост з’явився в Instagram знаменитості.

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Есхакзай стверджує, що вона не перекривала авто чоловіка, який вступив з нею в перепалку та перешкоджав її розмові з інспектором. Блогерка провела власне розслідування та з’ясувала, що кривдником виявився Козік Ігор Олександрович 1979 року народження.

По ньому відкрито низку кримінальних справ. Жодна з них не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова.

"Всі порушення особи Козіка Ігора Олександровича та відкриті проти нього кримінальні справи, свідчать, що людина має корупційні зв'язки і жодного разу не відповіла перед законом за свої дії і не отримала гідного покарання. Наразі, у співпраці з адвокатом Олегом Ковбасою ми хочемо, щоб даний правопорушник отримав покарання згідно діючого законодавства України", — повідомила Раміна. 

Козік затримувався за крадіжку, грабіж та інші адміністративні правопорушення. А його борг за аліменти перед різними жінками складає понад 300 тисяч гривень. 

"Дана особа погрожує постраждалим, тому вони бояться продовжувати боротися проти порушника. Просимо всіх хто постраждав від дій Козіка Ігора Олександровича, зв'язатися зі мною", — підсумувала Раміна. 

Заява Раміни Есхакзай до поліції. Скриншот: Instagram/raminalalala
Про кривдника Есхакзай. Скриншот: Instagram/raminalalala

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.  Також ми розповідали, що Раміна розійшлася зі своїм бойфрендом після п’яти років стосунків.

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